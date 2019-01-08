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''Гра престолів'': з'явилися перші кадри фінального сезону

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Американський телеканал HBO 8 січня презентував промо-ролик своїх найгучніших прем'єр на поточний рік, серед яких виявився останній сезон культового серіалу "Гра престолів".

Відповідне відео було показано на 76-й церемонії вручення премій "Золотий глобус" в Лос-Анджелесі (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

У тізері можна побачити майже всіх головних героїв серіалу, які дожили до 8 сезону. Черед них Джон Сноу, який виявився Таргарієном, його родичка – королева драконів Дейнеріс Таргарієн, старша дочка Старків – Санса, Джорах Мормонт, Брієнна Тарт.

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Судячи з тизеру, Джон і Дейнеріс прибули до Вічнозиму (також Winterfell), де відбулося перше знайомство Санси з матір'ю драконів.

"Гра престолів"

скріншот

До ролику також увійшли кадри з нових сезонів серіалів "Велика маленька брехня", "Справжній детектив", "Віце-президент", "Катерина Велика" і "Хранителі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дублерша Емілії Кларк в серіалі "Гра престолів" народила первістка.

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