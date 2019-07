"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу

У мережі з'явилися фотографії зі зйомок продовження культового серіалу "Гра Престолів". На них можна помітити новий символ для Будинки Старка і їх сімейний герб.

Події, які будуть показані в приквелі, відбуваються за тисячу років до подій описаних раніше. Знімки розмістили в соціальній мережі Twitter.

У приквелі не з'являться герої оригінальної історії. Існує неофіційна назва шоу – "Довга ніч".

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) Revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT