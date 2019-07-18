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"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу

1.8т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися фотографії зі зйомок продовження культового серіалу "Гра Престолів". На них можна помітити новий символ для Будинки Старка і їх сімейний герб.

Події, які будуть показані в приквелі, відбуваються за тисячу років до подій описаних раніше. Знімки розмістили в соціальній мережі Twitter.

"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу
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У приквелі не з'являться герої оригінальної історії. Існує неофіційна назва шоу – "Довга ніч".

"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу
"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу
"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу
"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу
"Гра Престолів": з'явилися фото зі зйомок продовження серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, сага "Гра престолів" закінчилася 20 травня – епізод вийшов на стрімінгових платформах з затримкою, що обурило фанатів. Також багато шанувальників серіалу залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Гра престолів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гра престолів
Тег
Гра престолів 8
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Newberry Lesley
Newberry Lesley
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