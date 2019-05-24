"Гра престолів": стало відомо коли Мартін закінчить "Вітри зими"

Автор культової саги "Пісня льоду і полум'я" письменник Джордж Мартін заявив, що закінчить передостанню книгу із циклу до літа 2020 року.

Він пообіцяв презентувати "Вітри зими" на церемонії вручення премії "Хьюго" в Новій Зеландії, де нагороджують авторів, які пишуть фентезі та наукову фантастику. Про це Мартін написав на своєму сайті.

Джордж Мартін esquire.ru

При цьому письменник навіть придумав собі покарання, якщо не встигне дописати книгу.

"Ось що я скажу - якщо я не привезу з собою в Нову Зеландію "Вітрт зими", дам офіційний письмовий дозвіл посадити мене в невелику хатину на Білому острові з видом на озеро сірчаної кислоти, поки не закінчу", - написав Мартін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шанувальник серіалу "Гра престолів", блогер Ден Олсон запропонував альтернативну кінцівку 8 сезону фентезі-саги, яка викликала у глядачів захоплення і схвалення.

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