Горбачов вперше відреагував на серіал "Чорнобиль"

Перший президент СРСР, 88-річний Михайло Горбачов ще не подивився серіал "Чорнобиль" від HBO, де його роль зіграв шведський актор Давид Денсік.

У коментарі радіостанції "Говорить Москва" він пообіцяв, що обов'язково подивиться стрічку, яку з моменту виходу на екрани активно обговорюють в мережі.

"Ні, не бачив. Обов'язково постараюся подивитися", – сказав він у відповідь на питання журналістів.

Давид Денсік (ліворуч) і Михайло Горбачов (праворуч)

Михайла Горбачова в серіалі про наймасштабнішу техногенну катастрофу показують кілька разів. Він проводить закриті зустрічі з вченими і партійцями, під час яких обговорюється питання про ліквідацію наслідків аварії на атомній електростанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Чорнобиль" режисера Йохана Ренка і сценариста Крейга Мазіна вийшов 6 травня 2019 року. Серіал про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році і спробах з'ясувати її причини складатиметься з 5 серій.

Фото: Амедіатека

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня. 3 серія "Відкрийся, земля" (Open Wide, O Earth) з'явилася в мережі 20 травня. 4 серія викликала бурхливу реакцію з боку російських пропагандистів.

Військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц розкритикував творців серіалу за те, що вони упомінулі Голодомор.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.