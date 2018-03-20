Гаркаліна виписали з лікарні

Російського актора театру та кіно Валерія Гаркаліна, якого в лютому госпіталізували в інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського під час гастролей, виписали з лікарні.
Артист пробув у медустанові майже місяць - з 23 лютого, передає РІА "Новости" з посиланням на співробітників НДІ ім. Скліфосовського.
Зазначимо, що майже весь цей час Гаркалін перебував у відділенні гострих ендотоксикозів у стані середнього ступеня тяжкості.
Валерій Гаркалін
Москвичка
Нагадаємо, актора госпіталізували в кінці лютого з запаленням легенів. При цьому його дочка стверджувала, що актор почувається набагато краще та найгірше вже позаду.
Як повідомляв "Обозреватель", на початку березня стан артиста вдалося стабілізувати і його перевели з екстреної реанімації у загальну.