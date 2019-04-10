Фінал близько: коли вийдуть серії "Гри престолів" і де дивитися

Восьмий сезон культового серіалу "Гра престолів" здивує прихильників не тільки подіями і довгоочікуваним кінцем, але й хронометражем.

Довжина найдовшої серії складе 1 час 22 хвилини. OBOZREVATEL з'ясував дати виходу кожного епізоду, а також, де можна подивитися.

1 серія: 14 апреля (54 хвилини);

2 серія: 21 квітня (58 хвилин);

3 серія: 28 апреля (1 година 22 хвилини);

4 серія 5 травня (1 година 18 хвилин);

5 серія: 12 травня (1 година 20 хвилин);

6 серія: 19 мая (1 година 20 хвилин).

Де дивитись

Після виходу мовою оригіналу наступного дня можна буде знайти серію вже і в озвучці російською мовою. Якісний переклад робить студія LostFilm, на сайті якої можна насолодитися серією. Хоча він швидко поширюється іншими сайтами, тому вже 15 квітня можна буде вибрати озвучку на будь-який смак.

Український переклад зазвичай виходить наступного дня після прем'єри. Серед найпоширеніших сайтів, де можна подивитися в такий озвучці: uafilm, film-ua, uaserials, kinohd.

Що чекати від восьмого сезону

Шанувальникам покажуть возз'єднання всіх основних персонажів. Король Ночі зруйнував Стіну і прямує на південь з армією мертвих, щоб знищити всіх живих. За прогнозами мейстерів, це буде найдовша ніч за останній час.

Першим на шляху Короля Ночі буде Вінтерфелл, куди вже прибудуть всі персонажі, крім Серсі Ланністер та її королівських поплічників.

Гра престолів Instagram

Також Джон і Дейенеріс дізнаються правду про те, що вони є родичами, а значить, що бастард Сноу насправді може бути справжнім спадкоємцем Залізного Трону. Протягом восьмого сезону, судячи з трейлерів, нас очікують страшні битви, нові смерті, польоти на драконах і багато іншого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літературною основою "Гри престолів" став цикл книг "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. При чому він так і не дописав дві книги, прострочивши всі мислимі і немислимі строки. Письменник пояснив, що хоче випустити їх уже після закінчення серіалу.

НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу. Пізніше шанувальників спантеличили похмурим тизером.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO "Гра престолів".

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