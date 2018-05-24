Фільм за романом Жадана "Ворошиловград": названа дата прем'єри

Картина "Дике поле", яка є екранізацією роману "Ворошиловград" українського письменника Сергія Жадана, вийде в широкий прокат 8 листопада 2019 року.

Офіційну дату релізу команда озвучила в рамках презентації фільму на фестивалі Kyiv Comic Con.

Як стало відомо, перед прем'єрою в столиці картину покажуть у невеликих містах на сході України, в тому числі в Старобільську, де пройшла основна частина зйомок.

Авторами сценарію виступили Наталя Ворожбит, Сергій Жадан, а також Ярослав Лодигін, який є і режисером картини.

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Сюжет розповість глядачеві про героя на ім'я Герман, який змушений повернутися в своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою належить захистити сімейний бізнес - стару бензоколонку. А разом з нею - друзів дитинства і любов в боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля і залізницю, яка нікуди не веде.

Головні ролі у фільмі зіграли актори Олег Москаленко, Володимир Ямненко, Георгій Поволоцький, Олексій Горбунов, Руслана Хазіпова, Євгенія Муц, Ігор Портянко, а також і сам автор книги Сергій Жадан.

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