Fander став найбільшою соціальною кіномережею України

Додаток Fander побив позначку в 100 000 активних користувачів і продовжує фазу активного росту.

За останніх півроку команда розробників Fander зробила багато нововведень в сервісі: дали можливість користувачам взаємодіяти між собою, бачити оцінені друзями фільми, дивитися список спільних рекомендацій з одним і, звичайно ж, купувати квитки в кіно. Завдяки цим нововведенням відбувся стрибок, який дав приріст в розмірі 40 тисяч установок за останній місяць, при цьому активна аудиторія продовжує зростати.

"Перетин риси в 100 тисяч користувачів відкрило нам друге дихання і додало натхнення! Тепер ми готуємося до запуску нових функцій, які дозволять зробити додаток ще більш інтерактивним. Наша мета - об'єднати ком'юніті і стати тим майданчиком яке дозволить приємно проводити час, як в online, так і offline. Що саме ми готуємо, нехай залишиться таємницею, поки все на етапі розробки "- говорить CEO проекту Fander, Володимир Бондаренко.

Правильний курс розвитку: злагоджена командна робота, уважна обробка відгуків користувачів і реалізація інтерактивного функціоналу дозволить з програми Fander зробити програму, в яку захочеться заходити замість Instagram або Facebook.

"Позначка у 100 000 користувачів пройдена. За півроку команда виконала багато роботи, ми дали можливість всім активним користувачам купувати квитки прямо з програми, підбирати фільми і стежити за новинами не виходячи з кіномережі. Зараз працюємо над новою фазою, плануємо об'єднати online і offline активності, подивимося на результат наших зусиль. У глобальних планах є запуск просування програми не тільки в Україні, а й за кордоном "- генеральний директор Multiplex, Віталій Писаренко.

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