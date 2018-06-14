Джордж Мартін розкрив перші подробиці майбутнього приквела "Гри престолів"

Джордж Мартін, автор романів серії "Пісня льоду і полум'я", які лягли в основу популярного серіалу "Гра престолів", відкрив завісу таємниці нового спін-оффа, який замовив телеканал HBO напередодні завершення основного серіалу.

У своєму блозі Мартін написав, що можливою назвою спін-офф "Гри престолів" стане "Довга ніч". Письменник додав, що в серіалі не з'являться персонажи з "Гри престолів", а дії будуть відбуватися за 10 тисяч років до подій улюбленого всім шоу, повідомляє popcornnews.

Мартін розповів, що поки замовлений лише пілотний епізод майбутнього спін-оффа, але в подальшому контракт може бути укладений на цілий сезон. А якщо справа піде добре і фанати приймуть новий продукт, то серіал може розтягнутися на кілька сезонів. Раніше HBO планували відразу п'ять спін-оффів "Гри престолів", але проекти поки перебувають на стадії заморозки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що букмекери зробили прогнози на те, хто займе залізний трон у 8 сезоні "Ігри престолів" .