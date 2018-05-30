Джолі у халаті та з рогами: з'явилися перші кадри зі зйомок "Маліфісенти-2"

У вівторок, 29 травня, розпочалися зйомки другої частини фільму "Маліфісента".

Головну роль у кінострічці грає культова голлівудська актриса Анджеліна Джолі, її напарницею по знімальному майданчику є Ель Фаннінг. Саме вона поділилася кумедними кадрами зі зйомок в своєму Instagram-акаунті.

На фотографіях Феннінг позує з Джолі. Вони стоять з чорними рогами на голові (атрибут головної героїні - Маліфісенти, яку і грає Анджеліна. - Ред.) та в білих халатах.

Ultimate Photobomb # Maleficent2 Публікація від Elle Fanning (@ellefanning) 29 Май 2018 о 10:25 PDT

У сіквелі "Малефісент-2" обидві актриси з'являться в образах своїх колишніх персонажів, як і деякі інші їхні колеги, що знімалися в "Малефісент". Ель Фаннінг зіграє принцесу Аврору, Сем Райлі знову зіграє Діаваля, Імельда Стонтон - Нотграсс, Джуно Темпл - Фіслвіт, а Леслі Менвілл - Флітл.

До акторського складу приєднаються Мішель Пфайффер, Чіветель Еджіофор, Ед Скрейн, Роберт Ліндсей, Харріс Дікінсон.

принцеса Аврора

Маліфісента

Знімати продовження "Малефісенти" взявся Хоакім Роннінг, який працював над "Піратами Карибського моря: Мерці не розповідають казки".

Вийде друга частина фільму в 2019 році.

"Малефісент" - американський фантастичний фільм, який є ремейком діснеївського мультиплікаційного фільму 1959 року "Спляча красуня", а також вільним переказом і переосмисленням самої казки. Маліфісента є головною злочинницею в кінокартині.

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