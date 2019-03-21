"Думала, що помру": зірка "Гри престолів" зробила страшне зізнання про хворобу під час зйомок

Зірка культового серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції.

Про це актриса, яка зіграла "матір драконів", зізналася в ексклюзивному інтерв'ю The New Yorker, уточнивши, що перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргаріен.

Кіт Герінґтон і Емілія Кларк instagram @ emilia_clarke

Після зйомок першого сезону Кларк відчула себе погано на тренуванні в спортзалі, відчувши різкий головний біль і нудоту.

"Я дійшла до туалету, впала на коліна, і мене почало дуже сильно нудити. А біль у голові — він стріляв, різав, здавлював — тільки посилювався. Я зрозуміла: щось із моїм мозком", – розповіла актриса.

Її доставили в лікарню і зробили МРТ, з'ясувавши, що потрібна термінова операція через аневризму.

"Пам'ятаю, мені сказали, що я повинна підписати дозвіл на операцію. Операція на мозку? Я була в середині свого дуже зайнятого життя — у мене не було часу на операцію на мозку! Але врешті-решт я заспокоїлася і підписала, а потім втратила свідомість. Наступні три години хірурги займалися відновленням мого мозку. Це буде не остання і не найгірша операція. Мені було двадцять чотири роки", – зазначила Емілія.

instagram @ emilia_clarke

Лікарі також з'ясували, що у Кларк залишилася на іншій стороні мозку ще одна аневризма, але вона була менша за розміром. Тому потрібно було спостерігати за розвитком. Актриса повернулася до роботи і розповіла в HBO про проблеми зі здоров'ям. Боси вирішили не поширювати цю інформацію.

Через пару років стало відомо, що у Кларк вдвічі збільшилася аневризма, тому потрібно було провести другу операцію. Але втручання не відбулося успішним, тому що потрібно було розкривати череп.

"Коли мене розбудили, я кричала від болю. Процедура провалилася. У мене була сильна кровотеча, і лікарі ясно дали зрозуміти, що мої шанси вижити дуже сумнівні. Цього разу вони повинні були отримати доступ до мого мозку старомодним способом – через череп", – зазначила Кларк.

instagram @ emilia_clarke

Після цього актриса страждала сильними головними болями і вже навіть думала, що прийшов її кінець. Але все обійшлося, і тепер "мати драконів" запевняє, що абсолютно здорова.

"Я думала, мій час минув. Я двічі обдурила смерть, і тепер вона прийде за мною. Коли я вийшла за лаштунки, до мене підійшов мій публіцист. Мене чекав репортер MTV для інтерв'ю. Я подумала, що якщо піду, то все може трапитися в прямому ефірі. Але я вижила. За роки після операції я вилікувалася", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кларк зробила зізнання з приводу оголених сцен у серіалі "Гра престолів".

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