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"Думала, що помру": зірка "Гри престолів" зробила страшне зізнання про хворобу під час зйомок

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Зірка культового серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк двічі під час зйомок пережила аневризму судин головного мозку, через що їй зробили дві операції.

Про це актриса, яка зіграла "матір драконів", зізналася в ексклюзивному інтерв'ю The New Yorker, уточнивши, що перший випадок був зафіксований у 2011 році, коли вона тільки почала грати роль Дейенеріс Таргаріен.

Кіт Герінґтон і Емілія Кларк

Кіт Герінґтон і Емілія Кларк

instagram @ emilia_clarke

Після зйомок першого сезону Кларк відчула себе погано на тренуванні в спортзалі, відчувши різкий головний біль і нудоту.

"Я дійшла до туалету, впала на коліна, і мене почало дуже сильно нудити. А біль у голові — він стріляв, різав, здавлював — тільки посилювався. Я зрозуміла: щось із моїм мозком", – розповіла актриса.

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Її доставили в лікарню і зробили МРТ, з'ясувавши, що потрібна термінова операція через аневризму.

"Пам'ятаю, мені сказали, що я повинна підписати дозвіл на операцію. Операція на мозку? Я була в середині свого дуже зайнятого життя — у мене не було часу на операцію на мозку! Але врешті-решт я заспокоїлася і підписала, а потім втратила свідомість. Наступні три години хірурги займалися відновленням мого мозку. Це буде не остання і не найгірша операція. Мені було двадцять чотири роки", – зазначила Емілія.

"Думала, що помру": зірка "Гри престолів" зробила страшне зізнання про хворобу під час зйомок

instagram @ emilia_clarke

Лікарі також з'ясували, що у Кларк залишилася на іншій стороні мозку ще одна аневризма, але вона була менша за розміром. Тому потрібно було спостерігати за розвитком. Актриса повернулася до роботи і розповіла в HBO про проблеми зі здоров'ям. Боси вирішили не поширювати цю інформацію.

Через пару років стало відомо, що у Кларк вдвічі збільшилася аневризма, тому потрібно було провести другу операцію. Але втручання не відбулося успішним, тому що потрібно було розкривати череп.

"Коли мене розбудили, я кричала від болю. Процедура провалилася. У мене була сильна кровотеча, і лікарі ясно дали зрозуміти, що мої шанси вижити дуже сумнівні. Цього разу вони повинні були отримати доступ до мого мозку старомодним способом – через череп", – зазначила Кларк.

"Думала, що помру": зірка "Гри престолів" зробила страшне зізнання про хворобу під час зйомок

instagram @ emilia_clarke

Після цього актриса страждала сильними головними болями і вже навіть думала, що прийшов її кінець. Але все обійшлося, і тепер "мати драконів" запевняє, що абсолютно здорова.

"Я думала, мій час минув. Я двічі обдурила смерть, і тепер вона прийде за мною. Коли я вийшла за лаштунки, до мене підійшов мій публіцист. Мене чекав репортер MTV для інтерв'ю. Я подумала, що якщо піду, то все може трапитися в прямому ефірі. Але я вижила. За роки після операції я вилікувалася", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Кларк зробила зізнання з приводу оголених сцен у серіалі "Гра престолів".

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Особа
Емілія Кларк
Тег
Гра престолів 8
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