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Документальний фільм про Україну отримав престижну нагороду в США

1.3тЧитати матеріал російською

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) данського режисера Симона Леренга Вільмонта про дитину, яка росте поблизу зони військових дій на Донбасі, отримав нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку.

Відповідна інформація з'явилася на офіційній Twitter-сторінці премії (трейлер дивіться нижче).

Документальний фільм про Україну отримав престижну нагороду в США

Фото: youtube.com

У свою чергу, на особистій сторінці в Facebook Симон Леренг поспішив привітати колег та головних акторів фільму Олега Афанасьєва й Олександру Рябічкіну.

"Віддалений гавкіт собак" виграв нагороду на Cinema Eye Honors. Олеже та Олександро, ви - суперзірки!", - вказав він у соцмережі.

Раніше картина Леренга вже встигла отримати 25 різних нагород по всьому світу, більше того, була номінантом на кращий фільм Європейської кіноакадемії.

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Зйомки фільму проходили в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. Сюжет картини розповідає про 10-річного хлопчика на ім'я Олег, який живе з бабусею на сході України.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Україні назвали кращий вітчизняний фільм 2018 року за версією премії "Кіноколо". Ним стала картина, яка раніше також потрапила до списку 6 претендентів на премію "Оскар" у США.

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Місце
США
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