Для фанатів "Чорнобиля" від НВО: які фільми подивитися про аварію на ЧАЕС

3 червня НВО представить фінальну серію серіалу "Чорнобиль", який підкорив глядачів з усього світу. Так, п'ятисерійна стрічка розповіла про аварію на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, які фільми про Чорнобиль можна подивитися, крім популярного серіалу.

Кадр з серіалу "Чорнобиль" від НВО

"Аврора" (2006) Режисер Оксана Байрак

Аврора - вихованка дитбудинку на околиці Прип'яті, яка мріє стати балериною. Під час катастрофи на ЧАЕС дівчинка отримує величезну дозу опромінення і її відправляють в Америку на лікування. Там вона зустрічає свого кумира, зірку балету Ніка Астахова, що переживає глибоку творчу кризу.

"Розпад" (1990) Режисер Михайло Бєліков

Масштаби вибуху в Чорнобилі ретельно приховують, але поступово люди починають розуміти, що сталося щось жахливе і журналіст Олександр Журавльов намагається дізнатися правду про те, що трапилося, вирушаючи добровольцем на зачистку територій від наслідків аварії.

"Земля забуття" (2011) Режисер Міхаель Боганім

26 квітня 1986 - день, коли аварія на Чорнобильській АЕС потрясла весь світ. Для Ані, Чорнобиль став особистою катастрофою - вона овдовіла в день свого весілля. Для Валерія, Чорнобиль - синонім розгубленості дитинства і скаліченого майбутнього. Нескінченна сутичка з собою і безрезультатні пошуки того, заради чого варто жити - це далеко не всі випробування, які довелося пережити головним героям.

Як раніше писав OBOZREVATEL, глядачі помітили кіноляп в четвертому епізоді серіалу "Чорнобиль" американського каналу HBO. Так, в одному з кадрів можна побачити пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, встановлений до 25-ї річниці аварії на ЧАЕС в Києві неподалік від бібліотеки імені Вернадського.

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