"Чорнобильські водолази": розвінчано міф про ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У "Вікіпедії" з'явилися статті про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які фігурують у міфі про "чорнобильських водолазів" – Бориса Баранова, Валерія Беспалова і Олексія Ананенка. У статтях спростовані дані про трагічну загибель водолазів.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook асоціація "Український ядерний форум". Відзначається, що ліквідатори аварії в квітні 1986 року, ризикуючи життям, здійснювали спуск води з теплоносія четвертого енергоблоку ЧАЕС.

"Близько 185 тонн розплавленого ядерного матеріалу із зруйнованого реактора розплавляли нижні шари конструкцій під собою. Під ними в резервуарі накопичувалася вода, яку використовували під час гасіння пожежі в перші дні після аварії. Її обсяг оцінюється в 19 тис. тонн. У разі, якщо б активна зона (теплоносії) досягли води, була ймовірність повторного вибуху, тому був розроблений план: троє водолазів повинні були відправитися через затоплені камери четвертого реактора до теплоносія, знайти два запірних клапана і відкрити їх, спустивши воду" , – йдеться в статтях.

Вважалося, що після виконання такого завдання через променеву хворобу після отримання високих доз радіації ці люди могли б прожити не більше кількох днів.

"Добровольцями згодилися йти троє: старший інженер Олексій Ананенко, інженер середньої ланки Валерій Беспалов і начальник зміни Борис Баранов. Один з них повинен був тримати підводну лампу, двоє інших – відкривати клапани. Наступного дня після занурення з'ясувалося, що в "басейні" не було жодного освітлення, а водонепроникний ліхтар час від часу вимикався, тож спеціалісти працювали практично на дотик. За деякий час їм вдалося виявити зливні клапани й у повній темряві відкрити дві засувки, щоб випустити воду назовні. ЗМІ писали про те, що всі троє героїв загинули від променевої хвороби, але це не відповідає дійсності. Всі троє вижили", – зазначається у статтях.

Усі добровольці у 2018 році були нагороджені президентом України Орденом "За мужність" III ступеня, лише Баранов – посмертно (він помер у 2005 році).

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