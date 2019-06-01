ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Чорнобильські водолази": розвінчано міф про ліквідаторів аварії на ЧАЕС

1.1тЧитати матеріал російською

У "Вікіпедії" з'явилися статті про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які фігурують у міфі про "чорнобильських водолазів" – Бориса Баранова, Валерія Беспалова і Олексія Ананенка. У статтях спростовані дані про трагічну загибель водолазів.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook асоціація "Український ядерний форум". Відзначається, що ліквідатори аварії в квітні 1986 року, ризикуючи життям, здійснювали спуск води з теплоносія четвертого енергоблоку ЧАЕС.

"Близько 185 тонн розплавленого ядерного матеріалу із зруйнованого реактора розплавляли нижні шари конструкцій під собою. Під ними в резервуарі накопичувалася вода, яку використовували під час гасіння пожежі в перші дні після аварії. Її обсяг оцінюється в 19 тис. тонн. У разі, якщо б активна зона (теплоносії) досягли води, була ймовірність повторного вибуху, тому був розроблений план: троє водолазів повинні були відправитися через затоплені камери четвертого реактора до теплоносія, знайти два запірних клапана і відкрити їх, спустивши воду" , – йдеться в статтях.

Новини
"Катастрофа, довжиною в життя": українські зірки висловилися про аварію на ЧАЕС

Вважалося, що після виконання такого завдання через променеву хворобу після отримання високих доз радіації ці люди могли б прожити не більше кількох днів.

"Добровольцями згодилися йти троє: старший інженер Олексій Ананенко, інженер середньої ланки Валерій Беспалов і начальник зміни Борис Баранов. Один з них повинен був тримати підводну лампу, двоє інших – відкривати клапани. Наступного дня після занурення з'ясувалося, що в "басейні" не було жодного освітлення, а водонепроникний ліхтар час від часу вимикався, тож спеціалісти працювали практично на дотик. За деякий час їм вдалося виявити зливні клапани й у повній темряві відкрити дві засувки, щоб випустити воду назовні. ЗМІ писали про те, що всі троє героїв загинули від променевої хвороби, але це не відповідає дійсності. Всі троє вижили", – зазначається у статтях.

Усі добровольці у 2018 році були нагороджені президентом України Орденом "За мужність" III ступеня, лише Баранов – посмертно (він помер у 2005 році).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим і як живе сучасний Чорнобиль. Стан природи в зоні відчуження повернувся на 200 років тому. Детальніше про це читайте за посиланням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Телесеріал "Чорнобиль"" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Телесеріал "Чорнобиль"Чорнобильська зона
Місце
Україна
Тег
ЧАЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки