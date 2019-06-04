"Чорнобиль" від НВО: що сталося з головними героями серіалу

Телеканал HBO 3 червня представив п'яту серію міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Головні ролі в серіалі виконали Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд. Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як склалися реальні долі героїв серіалу "Чорнобиль" від НВО.

Серіал "Чорнобиль" від НВО Кадр з серіалу

Валерій Легасов

Радянський хімік неорганик одним з перших прибув на місце аварії. Вчений провів на місці катастрофи чотири місяці, щодня пролітаючи над реактором по п'ять-шість разів. Саме він наполіг на повній евакуації Прип'яті. У серпні 1986 року Легасов прочитав доповідь у Відні, в якій виклав своє бачення трагедії. Радянський уряд визнав, що вчений розголосив таємні відомості, що порочать честь країни.

27 квітня 1988 року, у другу річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, його знайшли в квартирі мертвим. Офіційна версія - самогубство.

Валерій Легасов / Джаред Харріс sntch.com

Людмила і Василь Ігнатенко

25-річний Василь Ігнатенко прибув на місце катастрофи в ніч на 26 квітня. Пожежники працювали без спеціальних засобів захисту, тому незабаром вони були госпіталізовані у важкому стані і переведені в Москву. Дружина Василя Людмила, яка була вагітна, поїхала за чоловіком. Незважаючи на вказівки лікарів, Людмила до останніх хвилин знаходилася поруч з чоловіком. Їхня донька померла через кілька годин після появи на світ.

Пожежника поховали в цинковій труні, а після церемонії прощання могилу залили бетоном. Зараз Людмила проживає в Києві.

Джессі Баклі і Адам Нагайтіс / Людмила і Василь Ігнатенко

Борис Щербина

Відразу після аварії Борис Щербина був призначений головою Урядової комісії Ради Міністрів СРСР з розслідування причин і ліквідації наслідків. У 1988 році його відправили ліквідувати наслідки землетрусу у Вірменії. Там його стан погіршився. Відновити здоров'я так і не вдалося - він помер 22 серпня 1990 року в віці 70-ти років.

Борис Щербина / Стеллан Скарсгорд sntch.com

Анатолій Дятлов

Дятлова вважали одним з головних винуватців страшної аварії. На момент вибуху він був заступником головного інженера з експлуатації та приймав рішення стосовно дій інших співробітників. Анатолій Степанович отримав величезну дозу радіаційного опромінення. Інженера засудили до десяти років колонії, але йому вдалося вийти з в'язниці через чотири роки. Анатолій Дятлов помер 13 грудня 1995, а місце його поховання невідоме досі.

Анатолій Дятлов / Пол Ріттер sntch.com

Віктор Брюханов

Директор Чорнобильської атомної електростанції Брюханов був засуджений на 10 років і його відправили в колонію загального режиму, але йому вдалося вийти на свободу достроково за станом здоров'я. Практично відразу після цього він повернувся в Чорнобиль. Надалі Брюханов продовжив працювати в області енергетичної промисловості України. Незважаючи на те, що він отримав велику дозу облечения, він вийшов на пенсію тільки в 73 роки.

Віктор Брюханов / Кон О'Ніл sntch.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють всі занадто перебільшено.

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