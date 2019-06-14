"Чорнобиль" від НВО потрапив у новий скандал з українським режисером: в чому суть

Український режисер Андрій Приймаченко заявив, що відео запису телефонних переговорів у першому епізоді серіалу НВО "Чорнобиль" було взято у нього без дозволу.

За даними видання "Детектор медіа", йдеться про візуалізацію аудіозапису за 26 квітня 1986 року (щоб подивитися ролик, про який йдеться, проскрольте до кінця сторінки).

Відео було завантажено на YouTube-каналі "Студія Передова" ще 18 березня 2013 року. Автором матеріалу був Андрій Приймаченко. У серіалі "Чорнобиль" з'явився аналогічний запис. Режисер розповів, що творці стрічки не зв'язувалися з ним щодо використання ролика.

Серіал "Чорнобиль" Скріншот

"Моє відео – один з перших результатів у Google і під ним вже шість років підписано, хто є автором. Якби вони до мене просто звернулися і запитали дозволу використовувати, я б був не проти, лише вказали авторство. Я робив це відео, малював графіку не з комерційною метою, а тому, що давно цікавлюсь темою катастрофи на ЧАЕС і мені вона близька. Я це зробив для свого каналу на YouTube. Мені навіть приємно, що цю роботу використали в проекті такого масштабу. Неприємність в тому, що до мене навіть ніхто не звернувся щодо його використання… В першу чергу я зацікавлений у співпраці, а не в конфлікті", – сказав він.

Виконавчий продюсер Radioactive Films Євгена Яцута пояснила, що організація займалася вирішенням усіх питань про використання об'єктів, на які поширюється авторське право.

Кадр з відео, що використовувалося в серіалі

"Йдеться про оригінальні аудіозаписи диспетчерів, що скликали всі сили на допомогу. У вас є права на використання цього діалогу у вашому відео", – запитала вона під його постом, отримавши відповідь, що про відео, а не аудіо.

Пізніше Radioactive Films заявили, що "права на використання цього відео були отримані та підтверджені дирекцією музею Чорнобиля в Києві". Приймаченку запропонували зв'язатися з організацією, якщо він має письмове підтвердження авторства. Яцута додала, що відео було поширено на багатьох сторінках в мережі і вважається створеним за часів СРСР.

Сам режисер пояснив, що у нього є вихідний файл. Поки він не планує звертатися до юристів, тому що сподівається, що з ним обговорять цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналогічний скандал розгорнувся навколо українського драматурга Павла Ар'є. Він написав, що творці серіалу без дозволу автора використовували у четвертій серії монолог його персонажа "баби Фросі" з авторськоъ п'єси "На початку і в кінці часів".

Сценарист у відповідь заявив, що в очі не бачив подібну п'єсу і не знає про бабу Фросю. Після цього Ар'є поспішив запевнити, що не говорив ані слова про плагіат.

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