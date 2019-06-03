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"Чорнобиль" від НВО: де дивитися всі серії

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3 червня телеканал НВО представив фінальну серію серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року.

Серіал складається з п'яти епізодів. У головних ролях – Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд. Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ( "Білосніжка і мисливець 2"). OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, де можна легально подивитися серіал в Україні.

Серіал "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль"

НВО

Новини
Для фанатів "Чорнобиля" від НВО: які фільми подивитися про аварію на ЧАЕС

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн

В Україні серіал доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року.

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

Третя серія вийшла на екрани у понеділок, 20 травня. Вона називається "Відкрийся, Земля".

Четверта серія "Чорнобиля" під назвою "Щастя всього людства" з'явилася в мережі 28 травня.

П'ятий епізод вийшов на екрани 3 червня 2019 під назвою "Вічна пам'ять".

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють всі занадто перебільшено.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобиль
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Белый господин
Белый господин
А никто не хочет подумать и сказать, почему взорвалась станция на Украине, а не в другом месте?
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