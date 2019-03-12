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Чорнобиль від HBO: з'явився перший тизер мінісеріалу про аварію на ЧАЕС

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Телеканал HBO, стрімер популярних серіалів на кшталт "Гра престолів", "Справжній детектив", опублікував перший тизер мінісеріалу "Чорнобиль", який розповість про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

На сьогодні відомо, що мінісеріал складатиметься з п'яти серій. Прем'єра запланована на 6 травня 2019 року.

Головні ролі в серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумник Вілл Хантінг") та номінант "Оскара" Емілі Вотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка та мисливець 2"), режисером — Юхан Ренк ("Пуститися берега").

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За сюжетом, провідний радянський ядерник Валерій Лєгасов (Джерад Харріс), керівник урядової комісії з питань аварії, віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються з'ясувати причини Чорнобильської катастрофи.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відомі голлівудські режисер Мері Ламберт і продюсер Джером Гарі оголосили про початок зйомок свого нового документального фільму про Юлію Тимошенко.

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