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BTS повертається на екрани кінотеатрів в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

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Після гучного концертного туру "Love Yourself", артисти групи BTS вирішили поділитися зі своїми вірними ARMY найяскравішими враженнями.

BTS повертається на екрани кінотеатрів в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

Вони зібралися на даху паризького будинку для того, аби розповісти особисті історії, поділитися своїми почуттями, очікуваннями і відкрити двері закулісного життя. Зазирнути в світ BTS поза сценою можна буде завдяки унікальному фільму "BRING THE SOUL. THE MOVIE ", де крім яскравих софітних номерів буде живе спілкування артистів. Не пропустіть!

BTS повертається на екрани кінотеатрів в "BRING THE SOUL: THE MOVIE"

Покази відбудуться по всій мережі кінотеатрів Multiplex з 7 по 11 серпня.

Продажі на сеанси будуть відкриті вже 3 липня о 18:00 на сайті multiplex.ua.

Чекаємо Вас!

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