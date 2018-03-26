Бред Пітт повернувся до колишньої дружини - ЗМІ

Зарубіжні ЗМІ активно почали поширювати інформацію про те, що колись легендарна голлівудська пара Дженніфер Еністон і Бред Пітт знову разом.

Через місяць після розриву Джастіна Теру і Дженніфер Еністон таблоїд Star вийшов з сенсаційною обкладинкою - знімком, де цілуються колишні чоловік та дружина Пітт і Еністон. Коментуючи фото, Star повідомив, що знаменитості дійсно зустрічаються, і сталося це завдяки другу Пітта Джорджу Клуні, пише Elle.

Повідомляється, що Клуні був першим, хто подзвонив Бреду Пітту після того, як від нього пішла Анджеліна Джолі. Клуні і наполіг на тому, щоб його друг спробував відновити відносини з першою дружиною.

Обкладинка з Піттом і Еністон (журнал Star) ЕLLE

"Як тільки стало відомо, що Джен і Джастін Теру розлучаються, Джордж умовив Бреда зателефонувати їй і спробувати ще раз", - пише глянець.

Перша за довгі роки зустріч екс-подружжя трапилася на одній з вечірок на церемонії "Оскар-2018".

"Були плани просто заїхати до Джен, випити і все, але Джордж підвіз туди Бреда і відразу поїхав. У підсумку Пітт і Еністон тихо і спокійно поспілкувалися, лід між ними досить швидко розтанув", - пише Star.

"Джордж на дух не переносив Енджі (Анджеліну Джолі - Ред.), його дратував той контроль, під який потрапив Бред. Дженніфер же йому дуже подобалася. Коли Пітт і Еністон розлучилися, Джордж був засмучений, особливо коли дізнався, що до справи причетна Джолі, про яку в Голлівуді ніхто слова доброго сказати не міг", - повідомляє журнал.

Як повідомляв "Обозреватель", голлівудський актор Бред Пітт розлучився зі своєю дружиною Анджеліною Джолі, з якою провів у шлюбі більше 15 років, в 2016 році. Ініціатором розлучення стала його екс-дружина.