"Боягузливий народ, ставлюся з гидливістю": що говорив про Україну Станіслав Говорухін

У четвер, 14 червня, помер знаменитий російський режисер Станіслав Говорухін.

Відомому кінематографістові було 82 роки. За роки своєї тривалої кар'єри в індустрії кіно, він неодноразово піддавався критиці з боку колег, зокрема, в зв'язку зі своїми різкими висловлюваннями на політичну тему.

Говорухін також неодноразово гостро висловлювався щодо українсько-російського конфлікту, а ще активно виступав на підтримку Путіна. OBOZREVATEL пропонує згадати різкі фрази Станіслава Говорухіна щодо України.

Станіслав Говорухін dailyhype.ru

11 березня 2014 року Говорухін в числі перших 86 осіб підписав відкрите звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні і в Криму. 12 березня 2014 року режисер роз'яснив журналістам свою позицію з даного питання наступним чином:

"Двадцять років я жив і працював в Одесі, на Одеській кіностудії, і добре знаю, що таке український націоналізм. На собі неодноразово зазнавав", - заявив Говорухін.

У відповідь на це висловлювання 23 березня 2014 року учасники програми одеського євромайдан встановили на Одеській кіностудії пам'ятну дошку, на якій Говорухін представлений у вигляді скорпіона з головою людини і трубкою.

10 вересня 2014 року Станіслав Говорухін в інтерв'ю для одного з російських ЗМІ висловив свій песимістичний погляд на відносини між Україною і Росією:

"Як громадянин, я розумію: ми посварилися з Україною на все життя ... Таку кров не змиєш. Може, через сто років і помиримося, якщо Земля ще буде існувати. Але на відрізок моєї решти життя я прекрасно розумію, що вже не поїду ні в Київ, ні в Харків ... А Одеса ... Я з огидою ставлюся до цього міста. до городян, які дозволили зробити з собою таке. В Одесі ж мільйон з гаком жителів! Боягузливий народ - одесити. Я їх добре знаю... Таке неможливо було б в Севастополі - там кожен би взяв тесак, сокиру, рушницю. Є народи, яких не злякаєш. Чеченці. Або керченці. Мужні, сильні. І вся історія їх така. А одесити заткнулись, злякалися і сидять. І поступово змінюють свої погляди. зомбуються потроху і теж розповідають про москалів, які воюють з Україною ..." - гостро зауважив Говорухін.

Крім цього, в ще одному інтерв'ю Станіслав Говорухін розповів, що вважає агресивну політику Росії щодо України абсолютно правильною і нормальної і підтримує "всією душею" президента РФ Володимира Путіна і "народ Донбасу".

У той же час Говорухін міркував про "громадянську війну в Україні", заявляє, що йде громадянська війна, "російська частина Донбасу бореться з національної частиною різношерстої України, яка ніколи не була єдиною".

"Особливо нічого не зробиш, треба не уподібнюватися деяким українцям, які не виховувати в народі ненависть до іншої національності, щоб у нас не виникло те, що там. Для них всі москалі на одну особу, ми все для них мерзотники, вороги. Поки ми поділяємо український народ і його націоналістичних вождів - це зовсім різні пироги, так і повинно бути. через мою позицію я на Україні небажаний гість. я підтримую президента Росії Володимира Путіна і всією душею за народ Донбасу".

Оцінюючи політику Путіна по відношенню до України, Станіслав Говорухін зазначив, що поки вона правильна, але він не пророк і не знає, у що все це виллється.

"Поки в багатьох складних моментах наш президент поводився правильно, зокрема з Кримом. Зараз легко уявити, що було б в Криму, якби жителям Криму не дали провести референдум. Скільки б крові там пролилося! Було б важче, ніж на Донбасі. але Крим однорідний, там росіяни, розбавлені татарами. У Донбасі не може бути результату 90 відсотків за приєднання до Росії. Вони голосують за незалежність", - висловився Говорухін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний радянський і російський режисер Станіслав Говорухін потрапив у скандальну історію разом зі своїм колегою, актором Федором Добронравовим. У Талліні (Естонія) Говорухін і Добронравов, будучи в нетверезому стані, побили й образили українку Валентину Бардакову і її чоловіка Геннадія за питання про причини підтримки окупації Криму. Зав'язалася словесна перепалка зі стандартним набором - "фашисти", "нікчеми", "як ви смієте чіплятися до генія", "Крим завжди був російським" та інше, після чого Говорухін дав волю кулакам.