Безглуздий сюжет і погані актори: українці розкритикували нову "Лару Крофт"

Українські глядачі розкритикували гучний фільм "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт", прем'єра якого в країні відбулася в середу, 14 березня.

В першу чергу багатьох збентежила заміна головної актриси попередні фільмів про Лару Крофт - легендарної Анджеліни Джолі на молоду акторку Алісію Вікандер, яка і стала героїнею стрічки в 2018 році. Також серед недоліків стрічки - "безглуздість сюжету та логічні "ляпи". Про це написав журналіст Віктор Сокуренко в блозі, опублікованому на" Обозревателе".

"Прекрасна Джолі так зріднилася зі своєю героїнею Ларою Крофт, що зміна актриси у фільмі 2018 року виглядає авантюрою серйознішою, ніж боротьба юної дівчини в шортиках з озброєними бандитами. Очікуваної акторської гри, на жаль, немає. Алісія Вікандер - хороша актриса і вона дійсно намагалася щось зіграти, але місія з самого початку була нездійсненна", - зазначив журналіст.

Алісія Вікандер в ролі Лари Крофт Le Figaro

"Алісії треба було увійти в роль тінейджера-термінатора, який ламає своїм тілом потужні дерева, після чого встає і голими руками скручує добре підготовленого бойовика. За сценарієм, Ларі належить показувати якісь емоції, але сам сценарій при цьому настільки по-диявольському дурний, що будь-які емоції, крім "покер фейсу", викликають у глядачів напад гомеричного реготу. Вікандер хоч і відмінна актриса, але жодного разу не Анджеліна Джолі. Ні формами, ні харизмою вона з Джолі не зрівняється. Так, фільми з Анджеліною теж не блищали залізною логікою, але кому цікава логіка, коли на екрані бігає в обтягуючій майці така красуня?", - висловив свою думку Сокуренко.

Також Віктор "пройшовся" по іншим акторам, що зіграли в стрічці і режисерові Роугу Утхаугу:

"За винятком Лари Крофт, всі персонажі, скільки б екранного часу їм не було відведено, старанно тримають на обличчі одну і ту ж гримасу, незалежно від емоцій, які зображують. Жартома можемо ще припустити, що справа тут ще й в особистості режисера стрічки Роуга Утхауга. Можливо, цей норвезький хлопець просто оточував себе на знімальному майданчику звичної компанією скупих на емоції вікінгів", - зазначив журналіст.

"У стрічці зразка 2018 року логічні ляпи і безглуздість сюжету прикривати було нічим, зате зі спецефектами, локаціями і сценами бійок у фільмі все добре. Нехай не завжди дотримані закони фізики і здорового глузду, але красиво. Чого не скажеш про операторську роботу. Тремтяча камера , судячи з усього, була покликана створити ефект присутності в кадрі, але в поєднанні з 3D забезпечила вестибулярному апарату глядача неабияку перевірку на міцність", - розкритикував картину Віктор.

Алісія Вікандер в ролі Лари Крофт Le Figaro

Крім цього, він також зробив своєрідний висновок після перегляду "Лари Крофт", порадивши глядачам йти в кінотеатр із заздалегідь підготовленим саркастичним настроєм.

"Чи варто йти "Лару Крофт"? Обов'язково. Доброю великою компанією, з пивом і саркастичним настроєм. Кращого фільму для того, щоб почати його критикувати прямо в залі, просто не придумаєш", - підсумував він.

Зазначимо, в 2001 році режисер Саймон Уест зняв фільм "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" з Анджеліною Джолі в головній ролі. При бюджеті в 115 мільйонів доларів картина зібрала майже 275 мільйонів. Після такого успіху у студії Paramount Pictures вирішили зняти продовження стрічки, яке вийшло на екрани в 2003 році. Після тривалої перерви кінокомпанія Warner Bros. ( "Уорнер Бразерс") придбала права на "Лару Крофт" і зняла третю, оновлену частину історії про дівчину-археолога під назвою "Tomb Raider: Лара Крофт".

Як повідомляв "Обозреватель", виконавиця головної ролі у фільмі "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт" Алісія Вікандер є володаркою престижної кінопремії "Оскар". У 2016 році вона стала переможницею в номінації "Краща актриса другого плану" за роль в стрічці "Дівчина з Данії".