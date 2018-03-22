Без волосся і брів: Бандерас налякав фанів постарілим видом

Знаменитий голлівудський актор Антоніо Бандерас налякав шанувальників своїм хворобливим виглядом.

Днями відбулася прем'єра серіалу "Геній: Пікассо", де 57-річний Бандерас зіграв головну роль. Артист відвідав вечірку з нагоди першого показу картини, проте його зовнішній вигляд серйозно спантеличив присутніх, пише Viva.

Антоніо Бандерас з'явився на заході без волосся і брів, і саме це викликало у фанатів підозри щодо стану здоров'я актора. Також багато хто звернув увагу на змарнілу поставу і схудлу фігуру культового актора.

Антоніо Бандерас

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Сам же Антоніо зазначає, що на такі трансформації йому довелося піти виключно заради ролі в серіалі і з його здоров'ям все в порядку. Примітно, що схуднення також було обов'язковою частиною його підготовки до фільму.

Антоніо Бандерас

Як повідомляв "Обозреватель", раніше відомий голлівудський актор Джордж Клуні оголосив про завершення акторської діяльності. Своє рішення він аргументував бажанням весь час присвятити дітям.