Автомобілі та капітали: стало відомо про спадщину, яку залишив Говорухін

Знаменитий російський і радянський актор, кінорежисер, продюсер і політичний діяч Станіслав Говорухін, який помер у четвер, 14 червня, залишив своїм близьким щедре спадок.

Говорухін був людиною забезпеченою і після себе залишив рідним елітну нерухомість, автомобілі та капітали, пишуть Dni.Ru.

Режисер проживав в шикарній квартирі в Пресненському районі Москви, вартість якої перевищує десяток мільйонів рублів. Примітно, що кілька років тому злодії зламали замки на вхідних дверях і забрали сейф з грошима, прикрасами та документами.

Станіслав Говорухін 112.ua

Також у нього був знаменитий "депутатський" будинок, побудований в 1998 році за індивідуальним проектом і чотирикімнатна квартира в 200 метрів звідти, яка коштувала близько трьох мільйонів доларів.

Як і багато представників його професії, Станіслав Сергійович вважав за краще проводити якомога більше часу на лоні природи. Його сусідами по дачі в підмосковному Крекшино були Наташа Корольова, Володимир Винокур і подружжя Буйнова, а в гості на партію шахів регулярно навідувався російський лідер комуністичної партії Геннадій Зюганов. Заміський будинок Говорухіна прикрашали дорогі картини, значна колекція фарфору та кераміки, затишно розташувалася в скляних вітринах вітальні. Вартість будинку в Крекшино починається від 19 мільйонів рублів.

Друга дружина режисера вважається за законом спадкоємицею першої черги. Також у нього залишилося троє дітей, які можуть претендувати на капітали і нерухомість Станіслава Говорухіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прощання з російським режисером Станіславом Говорухіним відбудеться в суботу, 16 червня, в Москві.