Арешт відомого режисера в Росії: суд ухвалив кардинальне рішення

У понеділок, 8 квітня, Московський суд змінив запобіжний захід відомому російському режисеру Кирилу Серебреннікову з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Про це повідомили РИА Новости. "Суд постановив Серебреннікову, Юрію Ітіну і Софії Апфельбаум (фігуранти справи "Сьомої студії" — Ред.) змінити запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд", — оголосила рішення суддя.

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2 квітня міщанський суд Москви продовжив термін Серебреннікову, який звинувачується в розкраданні державних коштів, виділених на реалізацію проекту "Платформа".

Про продовження термінів домашнього арешту фігурантів даної справи попросило держзвинувачення РФ. За версією слідства, саме ці люди організували розкрадання 133 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський драматург і режисер Іван Вирипаєв опублікував відкритого листа на підтримку Серебреннікова, в якому закликав співвітчизників припинити обманювати самих себе і не підтримувати президента Росії Володимира Путіна.

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