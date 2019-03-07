28 березня в кінотеатрах України стартують покази самого чарівного фестивалю цієї весни - "Mother Fest"

Кажуть, що в світі існує більше 7000 мов. Але є одне слово, зрозуміле кожній людині на Планеті. Це слово "мама".

У шаленому темпі сучасності ми встигаємо майже все: заробляти гроші, подорожувати, будувати відносини, розповідати про своє щасливе життя в соціальних мережах. Але так часто забуваємо про найважливіше - про людину, яка це життя нам подарував.

Давайте поставимо час паузу, візьмемо квіти і зводимо наших мам в кіно на фільми про таких же неймовірних жінок, як вони.

Фестиваль в твоєму місті http://bit.ly/mother_fest

Медіапартнери фестивалю: Obozrevatel.ua, Фокус, Портал "Хочу", Woman Magazine, Kinoafisha.ua, Kinofilms.ua, Etcetera.Media, Фраза.юа, Сайт Києва 44.ua, MoeMisto.ua, Kolobok.ua, Zaxid.net , Кіно Карта

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