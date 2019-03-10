1089 серій: помер зірка серіалу ''Санта-Барбара''

У суботу, 9 березня, в своєму будинку в Каліфорнії (США) помер кіноактор Джед Аллан, зірка багатосерійного серіалу "Санта-Барбара". У ньому Аллан зіграв роль Сі Сі Кепвелла.

Як пише The Hollywood Daily, на момент смерті зірці найтривалішого серіалу було 84 роки.

Фото: hollywoodnewsdaily.com

Джед Аллан Браун народився 1 березня 1935 року в Нью-Йорку. Зіркою серіалів став в 60-х, тоді він зіграв в мильній опері "Любов всього життя". Серіал стартував у 1951 році і тривав дев'ять років. У 1964-му знявся в популярному серіалі "Секретний шторм", в 1968-му Аллана взяли на головну роль в дитячому серіалі "Лессі".

Однією з найбільш тривалих була його роль в серіалі 1971 року "Дні нашого життя". Головного героя Дона Крейга він грав 14 років.

У 1986 році актора запросили зніматися в "Санта-Барбарі". На той момент серіал вже був в числі популярних. Аллану дісталася роль Сі Сі Кепвелла, і він був четвертим актором, який грав цього персонажа. На думку прихильників фільму, кращим з них.

У проекті "Санта-Барбара" Джед Аллан зіграв у 1089 серіях.

Фото: pikdo.me

У 1994 році Аллан з'явився в ще одному популярному серіалі 90-х - "Беверлі-Хіллз, 90210". Протягом 18 серій він грав в ньому Раша Сендерса.

За життя актор був одружений на Тобі Браун. Вони стали подружжям у вересні 1958 року і прожили разом до самої смерті Тобі у 2001 році. Разом вони виховували трьох синів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в понеділок, 4 березня, стало відомо про смерть американського актора Люка Перрі, зірки популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз 90210". За кілька днів до цього Перрі госпіталізували з інсультом в одну з клінік Лос-Анджелеса.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал