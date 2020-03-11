Кого вбила горілка, кого хвороба: трагічні долі дітей-акторів "Єралашу"

Хто з нас в дитинстві не сміявся над кумедними героями знаменитого "Єралашу"? Через чотири роки легендарному кіножурналу виповниться півстоліття.

Деякі зірки кіно вперше стали знаменитими саме завдяки "Єралашу", але були й такі юні актори, доля яких склалася трагічно.

Антон Наркевич

Цього прикольного хлопчика-очкарика глядачі пам'ятають за сюжетами Єралашу "Дай списати" і "Злодій, добряк і ... той, хто живе на даху". Також Антона можна було бачити в "Вусатому няні".

Але свій акторський талант Наркевич не став розвивати. Молодий чоловік вирішив присвятити своє життя телебаченню, а пізніше працював у банківській сфері. Причиною ранньої смерті Наркевіча в 2016 році стала серцева недостатність, що виникла через сильні переживання після відходу з життя його матері, яку Антон дуже любив.

Віра Іванко

Ця мила дівчинка кілька разів з'являлася в епізодах "Єралашу", наприклад, в "Рідних душах" і "Нікого немає вдома". У 2011 році Віра вступила до ВДІКу. До цього режисери неодноразово запрошували дівчину в свої серіали і фільми.

Двадцятирічну красуню знайшли мертвою біля залізничного переходу. Одні говорили, що Віра вчинила самогубство, а інші стверджували, що її вбили злочинці. Але за офіційною версією слідства, причиною загибелі студентки став нещасний випадок.

Олександр Варакін

В "Ералаші" Саша в основному грав хуліганів. Так, в "Пригодах Петрова і Васєчкіна" Варакін став Гусьом, який наганяв страх на весь піонерський табір.

У дев'яностих молодий чоловік відкрив свою справу, але прогорів. Потім Олександром стала цікавитися міліція. Він помер в 36 років від передозування наркотиків.

Максим Пучков

Максим часто бував на зйомках разом зі своїм батьком-кінооператором. В юному віці хлопчик почав зніматися в кіно. В "Єралаш" він потрапив в популярний епізод "Вовка – добра душа". Максим навчався у ВДІКу.

У другій половині дев'яностих у нього почалися проблеми зі здоров'ям. До цього хлопець страждав від діабету, а потім захворів на туберкульоз. На думку лікарів, якби Пучков звернувся до них раніше, то його могли б врятувати. Тридцятирічної молодої людини не стало в 1998 році.

Олексій Фомкин

Справжня слава прийшла до Олексія Фомкіна після прем'єри "Гості з майбутнього", але дебютував юний актор в "Ералаші", в епізоді "Аукціон". Життя хлопця не склалося.

Він покинув школу і пішов в армію. Повернувшись додому, Фомкін зрозумів, що режисерам дорослий "Коля Герасимов" не потрібен.

Якийсь час Олексій працював у МХАТі, але став зловживати алкоголем і його звідти вигнали. У дев'яностих він жив у Володимирській області, в бабусиній хаті, а потім – у Володимирі, де у Фомкина з'явилася дружина.

У 1996 році разом з компанією приятелів він щось святкував. Молоді люди сильно напилися і заснули. Можливо, через непогашену цигарку загорівся будинок. Всім учасникам пиятики вдалося врятуватися, крім Олексія.

Микола Румянцев

Герой юного Колі в одному з епізодів кіножурналу "Єралаш" говорив: "посуд Гоголь помиє". Його цитували у всіх школах СРСР. Румянцева знімали до тих пір, поки йому не прийшлося йти в армію.

Повернувшись додому, Микола забув про зйомки, так як у нього з'явилась сім'я і він постійно пропадав на роботі. Румянцев поміняв багато професій, він працював слюсарем, зварювальником і т.д. У свій час продавав сантехніку. Микола помер в 54-річному віці. Про причини його смерті достеменно не відомо.

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