Netflix уперше випустив фільм із українським озвученням та субтитрами

15 січня на стримінговому сервісі Netflix вийшов науково-фантастичний бойовик Outside the Wire ("За дротами"). Це перший оригінальний фільм платформи, який доступний із українським озвученням та субтитрами одночасно.

Першим на це звернуло увагу медіа Vertigo. За словами інсайдерів, режисером картини став Мікаель Гофстрем, автор "Плану втечі" з Сильвестром Сталлоне й Арнольдом Шварценеггером. У головній ролі – зірка "Месників" Ентоні Макі (щоб переглянути трейлер, доскрольте новину до кінця).

Події фільму "За дротами" розгортаються в майбутньому: пілот дрона разом із військовим андроїдом шукає зброю, яка загрожує всій планеті. У кількох епізодах герої відвідують Україну, зокрема біля кордону з Росією.

У вересні 2020 дві українські студії Postmodern Postproduction й "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix. Вони дублюють продукцію платформи українською мовою. Першим мультфільмом сервісу з українським дубляжем став "Губка Боб".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий мультфільм "Губка Боб Квадратні штани" вийшов в аніме-форматі. Першу серію презентували в п'ятницю, 24 липня.