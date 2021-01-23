Netflix випустив серіал за мультфільмом "Вінкс" із рейтингом 18+

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.

За сюжетом феї приходять на навчання в магічну школу, їм належить дізнатися про свої здібності, а також зіткнутися з багатьма таємницями. Також у фільмі персонажі зустрічаються з певною жахливою загрозою, яка може вилитися в справжню магічну війну.

Варто відзначити, що на Rotten Tomatoes критики серіал оцінили посередньо. На IMDb його рейтинг становить усього 6,7 бала.

Серіал "Клуб Вінкс". Скриншот із відео

До речі, раніше компанія Netflix підписала договори з українськими студіями дубляжу. Тепер на стрімінговому сервісі будуть доступні кінострічки українською мовою. Раніше можна було вибрати тільки субтитри.

Дивитися трейлер до серіалу "Клуб Вінкс":

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