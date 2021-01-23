Netflix випустив серіал за мультфільмом 'Вінкс' із рейтингом 18+

Стрімінговий сервіс Netflix випустив перший сезон серіалу "Клуб Вінкс" із рейтингом 18+. Кінострічка є адаптацією однойменного мультсеріалу про фей.

За сюжетом феї приходять на навчання в магічну школу, їм належить дізнатися про свої здібності, а також зіткнутися з багатьма таємницями. Також у фільмі персонажі зустрічаються з певною жахливою загрозою, яка може вилитися в справжню магічну війну.

Варто відзначити, що на Rotten Tomatoes критики серіал оцінили посередньо. На IMDb його рейтинг становить усього 6,7 бала.

До речі, раніше компанія Netflix підписала договори з українськими студіями дубляжу. Тепер на стрімінговому сервісі будуть доступні кінострічки українською мовою. Раніше можна було вибрати тільки субтитри.

Дивитися трейлер до серіалу "Клуб Вінкс":

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