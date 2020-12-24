Netflix видалив всі фільми за участю Джонні Деппа – ЗМІ

Юля Ухіна Кіно 20:08, 24.12.2020

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що стрімінговий сервіс Netflix вилучив зі своєї бібліотеки всі фільми за участю американського актора Джонні Деппа.

Так, за словами видання The Geek Buzz, зникнення проєктів, найімовірніше, може бути пов'язане з недавно програною справою Деппа проти таблоїда The Sun. За підсумком судового розгляду були доведені 12 з 14 випадків насильства над його колишньою дружиною Ембер Херд. Після цього актора звільнили з франшизи "Фантастичні звірі та де їх шукати".

Джонні Депп
mashable.com

Сама компанія поки не прокоментувала таке рішення. Однак варто зазначити, що причиною видалення фільмів за участю Деппа зі стрімінгового сервісу Netflix також може бути ліцензія на показ проєктів, термін якої закінчився.

Джонні Депп у фільмі "Фантастичні тварини"
pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов перший трейлер історичної драми "Мінамата", прем'єра якої відбудеться в Європі в лютому 2021 року. Головного персонажа – фотографа-документаліста Юджина Сміта – в стрічці виконав голлівудський актор Джонні Депп.

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