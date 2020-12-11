Netflix представить фільм за легендарним романом Ремарка "На Західному фронті без змін": подробиці про зйомки

Платформа Netflix планує екранізувати роман відомого письменника Еріха Марії Ремарка під назвою "На Західному фронті без змін". Режисером обрали Едварда Бергера.

У головній ролі картини з'явиться Даніель Брюль, який зіграв в "Безславних виродках". Про це повідомляє видання Variety.

Як стало відомо, зйомки заплановані на березень 2021 року. За словами режисера, це буде антивоєнний фільм, який торкнеться душі кожного глядача.

Крім того, раніше твір вже екранізували. У 1930 році з'явився американський фільм "На Західному фронті без змін" – він отримав два "Оскара". Пізніше у 1979 році зняли телевізійну версію картини.

Нагадаємо, дія роману відбувається у 1914-1918 роках, коли Німеччина воювала проти Франції, Росії, Англії та Америки одночасно. Оповідання ведеться від імені Пауля Боймера, до роти якого покликані школярі, селяни, рибалки, ремісники різного віку.

Ремарк використовував поняття "втрачене покоління", щоб описати молодих людей, які через отримані ними на війні душевні травми не в змозі були влаштуватися у цивільному житті.

"На Західному фронті без змін" oKino.ua

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