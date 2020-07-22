Netflix потрапив у скандал через зйомки турецького серіалу з ЛГБТ-персонажем: що сталося

Стримінговий сервіс Netflix скасував зйомки турецького серіалу If Only ("Якщо б"), в якому був присутній ЛГБТ-персонаж.

Це сталось після того, як уряд Туреччини відмовив продюсерам в ліцензії, тому що один з п'яти головних героїв – гей. Вони попросили прибрати його зі сценарію. Проте Netflix відмовився змінювати сценарій і вважав за краще скасувати зйомки, пише BBC.

"Через ЛГБТ-персонажа дозвіл знімати певні серії не надали, і це змушує турбуватись про майбутнє", – сказала сценаристка "Якщо б" Едже Йоренч, запевняючи, що в серіалі немає сексуальних сцен чи будь-яких фізичних контактів за участі ЛГБТ та інших персонажів.

Едже Йоренч Daily Mail

Компанія додала, що пишається співпрацею з Туреччиною і продовжить роботу над іншими проєктами.

Відзначимо, що в центрі сюжету була жінка, яка живе в нещасливому шлюбі. Героїня несподівано переноситься на 30 років назад – у день, коли отримала пропозицію про одруження. Серіал анонсували в березні 2020 року, зйомки стартували в середині липня.

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