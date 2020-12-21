Netflix показав невдалі кадри зі зйомок серіалу "Відьмак". Відео

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
2,0 т.
Netflix показав невдалі кадри зі зйомок серіалу 'Відьмак'. Відео

На стрімінговой платформі Netflix опублікували відео, в якому показали невдалі моменти зі зйомок першого сезону популярного серіалу "Відьмак". Прем'єра відбулася 20 грудня 2019 року.

Картина будується навколо пригод відьмака Геральта – професійного мисливця на чудовиськ. Відповідний ролик вийшов на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, сценарій адаптації заснований на романах Анджея Сапковського, що оповідають про мандри Геральта з Рівії, відьмака школи Білого вовка.

Серіал "Відьмак"

Зйомки "Відьмака" проходили у Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешту на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

Крім того, серед інших місць для зйомок опинилися Україна, Словаччина, Чехія та Польща.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явився кадр пікантної сцени зі зйомок серіалу "Відьмак".

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