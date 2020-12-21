Netflix показав невдалі кадри зі зйомок серіалу 'Відьмак'. Відео

На стрімінговой платформі Netflix опублікували відео, в якому показали невдалі моменти зі зйомок першого сезону популярного серіалу "Відьмак". Прем'єра відбулася 20 грудня 2019 року.

Картина будується навколо пригод відьмака Геральта – професійного мисливця на чудовиськ. Відповідний ролик вийшов на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, сценарій адаптації заснований на романах Анджея Сапковського, що оповідають про мандри Геральта з Рівії, відьмака школи Білого вовка.

Зйомки "Відьмака" проходили у Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешту на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

Крім того, серед інших місць для зйомок опинилися Україна, Словаччина, Чехія та Польща.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явився кадр пікантної сцени зі зйомок серіалу "Відьмак".