Netflix оприлюднив список фільмів, які випустить у 2021-му

Софія Ковнір Кіно 14:59, 13.01.2021

Стрімінгова платформа Netflix у 2021 році планує випустити 70 фільмів, 52 з яких англійською мовою, 10 – на інших іноземних, та 8 – анімаційні стрічки.

До списку увійшло безліч цікавих картин, які варто подивитися кожному. Відповідний ролик Netflix опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Червоне повідомлення"

Фільм "Червоне повідомлення"
КГ-Портал

"Армія мерців"

  • Бойовик про групу найманців, які намагаються вивезти гроші з казино в Лас-Вегасі, охопленому зомбі-вірусом.

Фільм "Армія мерців"
Ігроманія

"Не дивися вгору"

  • Комедія про пару астрономів, які вирушають у подорож, щоб попередити людство про насування астероїда, який здатний знищити всю планету.

Кадр зі зйомок фільму "Не дивися вгору"
SCARFILM

Які ще вийдуть фільми від Netflix у 2021 році: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки фільму "Дедпул-3" почнуться не раніше ніж 2022 року. Третя частина франшизи стане частиною кіновсесвіту Marvel і отримає прокатний рейтинг R

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