Netflix оприлюднив список фільмів, які випустить у 2021-му

Стрімінгова платформа Netflix у 2021 році планує випустити 70 фільмів, 52 з яких англійською мовою, 10 – на інших іноземних, та 8 – анімаційні стрічки.

До списку увійшло безліч цікавих картин, які варто подивитися кожному. Відповідний ролик Netflix опублікував на своєму офіційному YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Червоне повідомлення"

Комедійний бойовик, головні ролі в якому виконали Галь Гадот, Раян Рейнольдс і Дуейн Джонсон.

Фільм "Червоне повідомлення" КГ-Портал

"Армія мерців"

Бойовик про групу найманців, які намагаються вивезти гроші з казино в Лас-Вегасі, охопленому зомбі-вірусом.

Фільм "Армія мерців" Ігроманія

"Не дивися вгору"

Комедія про пару астрономів, які вирушають у подорож, щоб попередити людство про насування астероїда, який здатний знищити всю планету.

Кадр зі зйомок фільму "Не дивися вгору" SCARFILM

Які ще вийдуть фільми від Netflix у 2021 році: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, зйомки фільму "Дедпул-3" почнуться не раніше ніж 2022 року. Третя частина франшизи стане частиною кіновсесвіту Marvel і отримає прокатний рейтинг R