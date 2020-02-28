Нео из "Матрицы" оказался страшнее коронавируса

Сейчас в Сан-Франциско активно снимают четвертую часть "Матрицы". Непонятно, конечно, зачем это вообще нужно… Но оставим все на совести Ланы Вачовски. Ей и так в свое время от критиков досталось.

Вернемся к съёмкам нового фильма. Они проходят в лучших голливудских традициях. Съемочная группа не пожалела ни денег, ни взрывчатки для спецэффектов. Вспышки были настолько разрушительными, что привели к порче городского имущества!

Нео и компания наделали немало шума. Пострадали по меньшей мере… несколько фонарей и рекламный щит. На них оплавилось металлическое покрытие. Власти Сан-Франциско оценили ущерб в 2 тысячи долларов — смешные деньги для многомиллиардной киноиндустрии.

Кроме того, во время съемок одной из сцен на вертолете пилот едва не повторил 11 Сентября. К счастью, обошлось без жертв. Да и кадры для фильма наверняка получились отличные.

Работа съемочной группы закончится в эти выходные. Пока жителей города ничего не смущает. По крайней мере, до тех пор, пока никто из них не пострадал.

Остается только ждать трейлера, чтобы оценить масштабы катастрофы фантазии старшей из сестер Вачовски. Не хотелось бы увидеть очередной провал.

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