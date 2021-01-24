Якщо сподобалися "Бріджертони": добірка захопливих серіалів, схожих на нього

Мінісеріал "Бріджертони" просто підірвав рейтинги. Мільйони глядачів в усьому світі високо оцінили цю кінострічку, захоплюючись костюмами, інтер'єрами й загальною атмосферою серіалу.

Звичайно, восьми коротких серій виявилося занадто мало, щоб залишатися в цьому світі принців, герцогів, пишних дам, різнобарвних суконь і балів довше. Тому OBOZREVATEL вирішив зробити добірку схожих серіалів з не менш цікавими любовними лініями й драмами, які точно підсолодять ваше очікування другого сезону про життя родини Бріджертонів.

1. Чужоземка, 2014

Серіал виходить із 2014 року й до сьогодні вже з'явилося 5 повних сезонів, наповнених захопливими пригодами, природою, замками й подіями 18-го століття. Дії різних серій відбуваються в Англії, Шотландії, Франції та Америці, що дасть уповні насолодитися духом того часу, цілком зануритися в атмосферу подорожей і врешті-решт дізнатися, що таке кохання крізь роки.

2. Дікінсон, 2019

Серіал максимально близький за духом до "Бріджертонів", проте головна героїня – абсолютна протилежність Дафні Бріджертон. Поетеса Емілі Дікінсон живе в Америці 19-го століття й потерпає від тиску патріархального суспільства. Вона не хоче виходити заміж і взагалі пов'язувати себе тенетами з чоловіком. На її переконання, це не дасть їй вільно писати вірші. Водночас у стрічці є атмосфера, плітки, любовні інтриги та багато іншого. Цікаво, що основу музичного супроводу "Дікінсон" склали сучасні хіти, як і в "Бріджертонах".

3. Розум і почуття, 2008

Цей серіал знятий за мотивами однойменного роману Джейн Остін 1811 року. У центрі сюжету – життя двох сестер "на порі": Елінор та Маріанни Дешвуд. Їм доведеться замислитися про шлюб не за покликом серця, а для порятунку від раптового банкрутства.

4. Сендітон, 2019

Ця екранізація незакінченого роману Джейн Остін розповість про Шарлотту Хейвуд, енергійну та імпульсивну молоду жінку. Вона зустрічає прекрасного чоловіка Тома Паркера і заради нього приїжджає на щорічний бал у рибальське село. Там починають розігруватися неабиякі драми, до котрих, так чи інакше, виявляються причетними майже всі тутешні мешканці.

5. Енн, 2017

Дія цієї надзвичайно популярної історичної драми розгортається напикінці 19-го століття на острові Принца Едуарда. Літні брат і сестра Метью і Марілла Катберти вирішують усиновити хлопчика для допомоги на їхній сімейній фермі. Але так стається, що в у них у житті з'являється енергійна рудоволоса Енн, яка перевертає весь їхній налагоджений побут з ніг на голову.

6. Полдарк, 2015

Ця історія – адаптація однойменної серії книг британського письменника Вінстона Грема, дії якої розгортаються наприкінці 18-го століття у Великобританії. За сюжетом, молодий Росс Полдарк повернувся після армії до рідного міста й дізнався, що його батько помер пів року тому, маєток занепав, а його кохана збирається заміж за його кузена Френсіса.

7. Абатство Даунтон, 2010

Сюжет починається з подій 1912 року в Англії, коли під час катастрофи на "Титаніку" гине єдиний спадкоємець титулу графа Грентема. Серіал "Абатство Даунтон" наповнений інтригами й протистояннями через спадщину й управління величезним маєтком, яке повинно було перейти до старшої дочки графа Мері.

OBOZREVATEL раніше повідомляв, що відомо про гучний серіал "Бріджертони" і чи буде другий сезон. Стрічка відразу після прем'єри увійшла до п'ятірки найкращих на стрімінговому сервісі Netflix і завоювала любов глядачів. Головну роль зіграла 25-річна британська актриса Фібі Дайневор, а герцогом став Реге Пейдж.