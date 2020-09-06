Названо три найбільш очікувані серіали осені 2020. Трейлери

На осінь 2020 року заплановано прем'єри серіалів, виходу яких чекають у всьому світі. Це, зокрема, "Відіграти назад", "Емілі в Парижі" і "Сестра Ретчед".

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, про що оповідають ці кінострічки.

"Відіграти назад" (The Undoing)

Грейс (Ніколь Кідман) – відомий терапевт, у неї є щаслива сім'я та благополуччя. Вона також готується до презентації своєї першої книги. Але в один прекрасний момент раптово зникає чоловік жінки (Х'ю Грант) і життя Грейс змінюється. Прем'єра серіалу очікується 25 жовтня.

"Сестра Ретчед" (Nurse Ratched)

Серіал розповідає про медсестру Мілдред Ретчед з роману "Пролітаючи над гніздом зозулі" Кена Кізі. Глядачам пропонується познайомитися з історією молодої дівчини, яка перетворилася на нещадного монстра, який наводить страх на пацієнтів психіатричної лікарні.

Творець серіалу – Райан Мерфі, відомий за "Американською історією жахів", у головній ролі – Сара Полсон. Також у стрічці знялися Шерон Стоун, Джуді Девіс і Синтія Ніксон. Дата виходу серіалу запланована на 18 вересня.

"Емілі в Парижі" (Emily in Paris)

Творець проекту – Даррен Стар, який працював також над культовим серіалом "Секс у великому місті". За сюжетом дівчина Емілі працює маркетологом у великій компанії в Чикаго.

Одного разу вона вирішує перебратися в Париж, щоб розвивати фірму у Франції. При цьому вона навіть не підозрює, які пригоди чекають на неї в Європі. Прем'єра серіалу запланована на 16 вересня.

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