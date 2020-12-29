Названо топ-10 фільмів 2020 року, які варто подивитися кожному

У 2020 році відбулося безліч довгоочікуваних кінопрем'єр. Але через пандемію вихід деяких фільмів довелося перенести або ж зовсім відстрочити на наступний рік.

У переліку є як гучні зарубіжні картини, так і українські. Детальніше про них пише "Українська правда".

"Ще по одній"

Сучасна історія про групу вчителів, які втомилися боротися з поганими учнями і вирішили приходити на роботу напідпитку. Для одних вчителів життя стала набагато простіше і веселіше, інші, навпаки, зіткнулися з додатковими труднощами...

"Атлантида"

Фільм розповідає про майбутню перемогу України у війні з Росією і деокупацію Донбасу. В "Атлантиді" події розвиваються у 2025 році на Донбасі, "через рік після закінчення війни".

"Сонце"

Злочин, до якого мав відношення герой, перевертає життя його сім'ї: хлопця кидають за ґрати, батька переслідує батько потерпілого, брат покінчив життя самогубством, а дівчина виявляється вагітною.

"Перша корова"

Кукі Фіговіц, який самотньо мандрує по Заходу часів підкорення Америки, у 1820 році опиняється в новому поселенні, де заводить дружбу з китайцем Лу, що ховається від правосуддя за вбивство...

"Форпост"

Невелика група солдатів США бореться в Афганістані проти кількох сотень талібів.

"Художник і злодій"

Фільм розповідає про Барбору Кисилькову, чеську художницю з Праги, яка подружилася з Карлом Бертілом-Нордландом, чоловіком, який вкрав її роботи.

"Пофарбоване пташеня"

За сюжетом, єврейська пара, намагаючись захистити свою дитину від геноциду, відправляє сина до родичів в сільську місцевість десь у Східній Європі. Обставини змушують хлопчика відправитися в подорож диким і ворожим світом...

"Душа"

Шкільний учитель музики Джо Гарднер випадково потрапляє в світ, де зароджуються людські захоплення, мрії та інтереси, і там він знайомиться з молодою душею по імені 22.

"Ширлі"

У пошуках натхнення для написання чергового хоррор-шедевру Ширлі Джексон запрошує пожити в свій особняк молоду пару, яка виявляється втягнута в складну і небезпечну гру-маніпуляцію на межі життя та смерті.

"Товариш Дракуліч"

На початку 70-х років вампір Фабіан повертається додому в Угорську Народну Республіку з імперіалістичного Заходу і відразу ж стає мішенню комуністичної таємної поліції. Під час стеження розгортається любов між вампіром і Марією, молодою жінкою, якій доручено шпигувати за таємничим незнайомцем...

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики видання Metacritic склали рейтинг найгірших фільмів 2020 року. Це проєкти, чиї оцінки знаходяться у "червоній зоні" – вони отримали не більше сорока балів за оцінювальною системою сайту.