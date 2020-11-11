Названо список найпопулярніших фільмів 2020 року

У 2020 році не всі прем'єри довгоочікуваних фільмів вийшли на екранах кінотеатрів. Більшість із них з'явилися на стрім-сервісах і відеоплатформах. Тому кінокритики склали список найпопулярніших фільмів, які вийшли за цей рік.

Перші місця займають фантазійний бойовик "Аргумент" Крістофера Нолана і скандальна чорна комедія "Борат-2" Саші Барона Коена, пише "Рамблер".

Прем'єра "Аргумента" відбулася в кінотеатрах світу, а друга частина "Бората" на Amazon. Також до списку увійшли мюзикл "Гамільтон" і мультфільм "Фінес і Ферб: Кендіс проти всесвіту".

Кінокритики назвали найпопулярніші фільми, які вийшли за 2020 рік Flarrow Films

Крім того, "Безсмертна гвардія" з Шарліз Терон на Netflix і екранна версія мультфільму "Мулан" встигли порадувати глядачів в кінотеатрах. А всього за два тижні після прем'єри величезну популярність отримав фільм "Відьми" з Енн Хетеуей і Стенлі Туччі. Завершує список фільмів "Суд над чиказькою сімкою".

Кінокритики назвали найпопулярніші фільми, які вийшли за 2020 рік Ігроманія

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо можливу заміну Джонні Деппу в фільмі "Фантастичні звірі і де їх шукати".