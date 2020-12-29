Названо список найгірших фільмів року за версією Metacritic: топ-15

Кінокритики видання Metacritic склали рейтинг найгірших фільмів 2020 року. Це проєкти, чиї оцінки знаходяться у "червоній зоні" – вони отримали не більше сорока балів за оцінювальною системою сайту.

Так, найгіршим фільмом року визнали стрічку "Королева реальності!", Вона отримала всього 7 балів зі 100. За словами кінокритиків, цей проєкт – "пародія на загальноамериканську одержимість славою". Відповідний список був опублікований на офіційному сайті видання.

На друге місце потрапила романтична комедія "Кохання, весілля та інші катастрофи" режисера Денніса Дугана. Кінокартина отримала 11 балів зі 100.

Трійку найгірших замикає мелодрама Роджера Камбла "Після. Глава 2". Кінокартина отримала 14 балів зі 100 за оцінювальною системою сайту.

"Королева реальності!" (Reality Queen!). "Кохання, весілля та інші катастрофи" (Love, Weddings & Other Disasters). "Після. Глава 2" (After We Collided). "Останні дні американської злочинності" (The Last Days of American Crime). "Бог грому" (Mortal). "Острів фантазій" (Blumhouse's Fantasy Island). "Няня. Королева проклятих" (The Babysitter: Killer Queen). "Тілесні гри" (Buddy Games). "Вибиваючи борги" (The Tax Collector). "Чудовий містер Данді" (The Very Excellent Mr. Dundee). "Дожити до ранку" (Survive the Night). "Поворот не туди. Монстри" (Shortcut). "Дивовижна подорож доктора Дуліттла" (Dolittle). "Птах у клітці. Зараження" (Songbird). "Вічність між нами" (Endless).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кінокритики видання BBC Culture опублікували список найкращих серіалів за 2020 рік. Серед них виявилися такі серіали, як "Місіс Америка", "Неортодоксальна", "Статеве виховання" та багато інших.