Названо серіал із найбільшою кількістю переглядів у 2020 році

Комедійний серіал "Офіс" про трудові будні регіонального відділення великої компанії став стрічкою із найбільшою кількістю переглядів на популярних стримінгових сервісах у 2020 році.

Про це повідомляє видання Variety з посиланням на дані аналітичної компанії Nielsen. Зазначено, що протягом 12 місяців глядачі подивилися понад 57 мільярдів хвилин цього ситкому.

На другому місці опинився серіал "Анатомія пристрасті" з переглядом у 39,4 мільярда хвилин, а на третьому – шоу "Мислити як злочинець" (35,4 мільярда хвилин).

У першій десятці також опинилися серіали "Морська поліція", "Шіттс Крик", "Надприродне", "Люцифер", "Безсоромні", "Корона" та "Король тигрів".

Уточнюють, що дослідження Nielsen охоплювало лише такі платформи для перегляду контенту, як Netflix, Amazon Prime Video, Hulu і Disney Plus. Окрім того, наголошено, що старі серіали, які вибилися в перші рядки рейтингу, мають більше серій, ніж нові шоу, що частково пояснює їхні передові позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британське видання The People's Movies оприлюднило список топ-20 найкращих фільмів жахів 2020 року. Так, у нього потрапила українська стрічка "Сторонній" (Stranger).