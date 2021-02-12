Названо причину, чому Саманти не буде у продовженні 'Сексу і міста'

Головний виконавчий директор HBO Кейсі Блойс пояснив, чому в новому сезоні серіалу "Секс і місто" не з'явиться персонаж Саманта Джонс. Він заявив, що "дружба згасає, і починається нова історія".

За словами Блойса, як і в реальному світі, люди входять у життя і йдуть з нього. Він вважає, що все це дуже показово для реальних стадій справжнього життя. Про це повідомляє видання Marie Claire.

Як виявилося, у новому втіленні "Сексу і міста" під назвою "І ось так просто" йтиметься про дорослішання.

Зазначається, що в мережі довгий час обговорювали погані стосунки між актрисами Сарою Джессікою Паркер і Кім Кеттролл. Але продюсери запевняють, що це ніяк не впливає на рішення прибрати з серіалу Саманту.

"Ми не намагаємося сказати, що ці персонажі знову переживають своє 30-річчя. Це історія про жінок у віці 50 років, і вони мають справу з речами, з якими стикаються люди у віці 50 років. Ми намагаємося розповісти правду про те, як бути 50-річною жінкою в Нью-Йорку. Так що все повинно здаватися органічним", – додав Блойс.

Нагадаємо, "Секс і місто" – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали перший тизер до популярного серіалу "Секс і місто", який знову повертається на екрани. Дата прем'єри поки невідома.