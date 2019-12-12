Названо номінантів на премію Гільдії кіноакторів: повний список

Гільдія акторів США оголосила номінантів на 26-ту щорічну премію, яка відбудеться 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі.
Відповідний список, в якому за кількістю номінацій лідирують цього року фільми "Скандал" Джея Роуча, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, оприлюднено на офіційному сайті.
Повний список номінантів на 26-у премію SAG
Краща жіноча роль:
Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")
Кадр з фільму
Синтія Еріво ("Гаррієт");
Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія");
Лупить Ніонго ("Це ми");
Шарліз Терон ("Скандал");
Рене Зеллвегер ("Джуді").
Краща чоловіча роль:
Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді")
Кадр з відео
Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді");
Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari");
Адам Драйвер ("Шлюбна історія");
Терон Еджертон ("Рокетмен");
Хоакін Фенікс ("Джокер").
Краща жіноча роль другого плану
Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі – "Скандал"
Кадр з фільму
Лора Дерн – "Шлюбна історія";
Скарлетт Йоханссон – "Кролик Джоджо";
Ніколь Кідман – "Скандал";
Марго Роббі – "Скандал";
Дженніфер Лопез – "Стриптизерки".
Краща чоловіча роль другого плану:
Аль Пачіно, "Ірландець" (ліворуч)
Кадр з фільму
Том Хенкс, "Прекрасний день по сусідству";
Аль Пачіно, "Ірландець";
Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді";
Джо Пеші, "Ірландець";
Джеймі Фокс, "Просто помилувати".
Кращий акторський склад:
"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;
Офіційний постер
"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;
"Ірландець" Мартіна Скорсезе;
"Скандал" Джея Роуча;
"Кролик Джоджо" Тайки Вайтіті;
"Паразити" Пон Чжун Хо.
Кращий каскадерські ансамбль
"Месники. Завершення" – постер
twitter / avengers
"Месники. Завершення";
"Ford проти Ferrari";
"Ірландець";
"Джокер";
"Одного разу ... в Голлівуді".
Кращий акторський склад в драматичному серіалі:
"Гра престолів"
bazalizsng.ru
"Велика маленька брехня";
"Корона";
"Гра престолів";
"Розповідь служниці";
"Дивні дива".
Краща чоловіча роль у драматичному серіалі:
Девід Гарбор, "Дивні дива" – Гоппер
Кадр з фільму
Стерлінг К. Браун, "Це ми";
Стів Карелл, "Ранкове шоу";
Біллі Крудап, "Ранкове шоу";
Девід Гарбор, "Дивні дива";
Пітер Дінклейдж, "Гра престолів".
Краща жіноча роль в драматичному серіалі:
Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"
Кадр з фільму
Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу";
Хелена Бонем Картер, "Корона";
Олівія Колман, "Корона";
Джоді Комер, "Вбиваючи Єву";
Елізабет Мосс, "Розповідь служниці".
Кращий акторський склад в комедійному серіалі:
Серіал "Баррі"
Офіційний постер
"Баррі";
"Флібег";
"Метод Комінскі";
"Дивовижна місіс Мейзел";
"Шіттс Крик".
Краща чоловіча роль в комедійному серіалі:
Майкл Дуглас, "Метод Комінські";
Кадр з серіалу
Алан Аркін, "Метод Комінські";
Майкл Дуглас, "Метод Комінські";
Білл Хейдер, "Баррі";
Ендрю Скотт, "Флібег";
Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел".
Краща жіноча роль у комедійному серіалі:
Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".
Кадр з серіалу
Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел";
Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене";
Рейчел Броснахан, "Дивовижна місіс Мейзел";
Кетрін О'Хара, "Шіттс Крик";
Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".
Краща чоловіча роль в телевізійному фільмі або міні-серіалі:
Джаред Гарріс, "Чорнобиль";
Кадр з серіалу
Джаррел Джером, "Коли вони нас побачать";
Джаред Гарріс, "Чорнобиль";
Махершала Алі, "Справжній детектив";
Рассел Кроу, "Найгучніший голос";
Сем Рокуелл, "Фоссі / Вердон".
Краща жіноча роль в телевізійному фільмі або серіалі:
Емілі Уотсон, "Чорнобиль";
Кадр з серіалу
Патриція Аркетт, "Удавання";
Тоні Коллетт, "Неймовірно";
Джої Кінг, "Удавання";
Емілі Уотсон, "Чорнобиль";
Мішель Вільямс, "Фоссі / Вердон".
Кращий каскадерські ансамбль в комедійному або драматичному серіалі:
"Дивні дива";
Кадр з серіалу
"Гра престолів";
"Блиск";
"Дивні дива";
"Ходячі мерці";
"Хранителі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Американська гільдія продюсерів" назвала біографічну картину "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі найкращим фільмом.
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