Названо номінантів на премію Гільдії кіноакторів: повний список

Гільдія акторів США оголосила номінантів на 26-ту щорічну премію, яка відбудеться 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі.

Відповідний список, в якому за кількістю номінацій лідирують цього року фільми "Скандал" Джея Роуча, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, оприлюднено на офіційному сайті.

Повний список номінантів на 26-у премію SAG

Краща жіноча роль:

Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія") Кадр з фільму

Синтія Еріво ("Гаррієт");

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія");

Лупить Ніонго ("Це ми");

Шарліз Терон ("Скандал");

Рене Зеллвегер ("Джуді").

Краща чоловіча роль:

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді") Кадр з відео

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді");

Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari");

Адам Драйвер ("Шлюбна історія");

Терон Еджертон ("Рокетмен");

Хоакін Фенікс ("Джокер").

Краща жіноча роль другого плану

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі – "Скандал" Кадр з фільму

Лора Дерн – "Шлюбна історія";

Скарлетт Йоханссон – "Кролик Джоджо";

Ніколь Кідман – "Скандал";

Марго Роббі – "Скандал";

Дженніфер Лопез – "Стриптизерки".

Краща чоловіча роль другого плану:

Аль Пачіно, "Ірландець" (ліворуч) Кадр з фільму

Том Хенкс, "Прекрасний день по сусідству";

Аль Пачіно, "Ірландець";

Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді";

Джо Пеші, "Ірландець";

Джеймі Фокс, "Просто помилувати".

Кращий акторський склад:

"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно; Офіційний постер

"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;

"Ірландець" Мартіна Скорсезе;

"Скандал" Джея Роуча;

"Кролик Джоджо" Тайки Вайтіті;

"Паразити" Пон Чжун Хо.

Кращий каскадерські ансамбль

"Месники. Завершення" – постер twitter / avengers

"Месники. Завершення";

"Ford проти Ferrari";

"Ірландець";

"Джокер";

"Одного разу ... в Голлівуді".

Кращий акторський склад в драматичному серіалі:

"Гра престолів" bazalizsng.ru

"Велика маленька брехня";

"Корона";

"Гра престолів";

"Розповідь служниці";

"Дивні дива".

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі:

Девід Гарбор, "Дивні дива" – Гоппер Кадр з фільму

Стерлінг К. Браун, "Це ми";

Стів Карелл, "Ранкове шоу";

Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

Девід Гарбор, "Дивні дива";

Пітер Дінклейдж, "Гра престолів".

Краща жіноча роль в драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу" Кадр з фільму

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу";

Хелена Бонем Картер, "Корона";

Олівія Колман, "Корона";

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву";

Елізабет Мосс, "Розповідь служниці".

Кращий акторський склад в комедійному серіалі:

Серіал "Баррі" Офіційний постер

"Баррі";

"Флібег";

"Метод Комінскі";

"Дивовижна місіс Мейзел";

"Шіттс Крик".

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі:

Майкл Дуглас, "Метод Комінські"; Кадр з серіалу

Алан Аркін, "Метод Комінські";

Майкл Дуглас, "Метод Комінські";

Білл Хейдер, "Баррі";

Ендрю Скотт, "Флібег";

Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел".

Краща жіноча роль у комедійному серіалі:

Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег". Кадр з серіалу

Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел";

Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене";

Рейчел Броснахан, "Дивовижна місіс Мейзел";

Кетрін О'Хара, "Шіттс Крик";

Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".

Краща чоловіча роль в телевізійному фільмі або міні-серіалі:

Джаред Гарріс, "Чорнобиль"; Кадр з серіалу

Джаррел Джером, "Коли вони нас побачать";

Джаред Гарріс, "Чорнобиль";

Махершала Алі, "Справжній детектив";

Рассел Кроу, "Найгучніший голос";

Сем Рокуелл, "Фоссі / Вердон".

Краща жіноча роль в телевізійному фільмі або серіалі:

Емілі Уотсон, "Чорнобиль"; Кадр з серіалу

Патриція Аркетт, "Удавання";

Тоні Коллетт, "Неймовірно";

Джої Кінг, "Удавання";

Емілі Уотсон, "Чорнобиль";

Мішель Вільямс, "Фоссі / Вердон".

Кращий каскадерські ансамбль в комедійному або драматичному серіалі:

"Дивні дива"; Кадр з серіалу

"Гра престолів";

"Блиск";

"Дивні дива";

"Ходячі мерці";

"Хранителі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Американська гільдія продюсерів" назвала біографічну картину "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі найкращим фільмом.

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