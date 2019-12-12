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12 грудня • оновлено в 20:19
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Названо номінантів на премію Гільдії кіноакторів: повний список

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Гільдія акторів США оголосила номінантів на 26-ту щорічну премію, яка відбудеться 19 січня 2020 року в Лос-Анджелесі.

Відповідний список, в якому за кількістю номінацій лідирують цього року фільми "Скандал" Джея Роуча, "Ірландець" Мартіна Скорсезе та "Одного разу ... в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, оприлюднено на офіційному сайті.

Повний список номінантів на 26-у премію SAG

Краща жіноча роль:

Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")

Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія")

Кадр з фільму

  • Синтія Еріво ("Гаррієт");

  • Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія");

  • Лупить Ніонго ("Це ми");

  • Шарліз Терон ("Скандал");

  • Рене Зеллвегер ("Джуді").

Краща чоловіча роль:

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді")

Кадр з відео

  • Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в ... Голлівуді");

  • Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari");

  • Адам Драйвер ("Шлюбна історія");

  • Терон Еджертон ("Рокетмен");

  • Хоакін Фенікс ("Джокер").

Краща жіноча роль другого плану

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі – "Скандал"

Ніколь Кідман, Шарліз Терон і Марго Роббі – "Скандал"

Кадр з фільму

  • Лора Дерн – "Шлюбна історія";

  • Скарлетт Йоханссон – "Кролик Джоджо";

  • Ніколь Кідман – "Скандал";

  • Марго Роббі – "Скандал";

  • Дженніфер Лопез – "Стриптизерки".

Краща чоловіча роль другого плану:

Аль Пачіно, "Ірландець" (ліворуч)

Аль Пачіно, "Ірландець" (ліворуч)

Кадр з фільму

  • Том Хенкс, "Прекрасний день по сусідству";

  • Аль Пачіно, "Ірландець";

  • Бред Пітт, "Одного разу в Голлівуді";

  • Джо Пеші, "Ірландець";

  • Джеймі Фокс, "Просто помилувати".

Кращий акторський склад:

"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;

"Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;

Офіційний постер

  • "Одного разу в ... Голлівуді" Квентіна Тарантіно;

  • "Ірландець" Мартіна Скорсезе;

  • "Скандал" Джея Роуча;

  • "Кролик Джоджо" Тайки Вайтіті;

  • "Паразити" Пон Чжун Хо.

Кращий каскадерські ансамбль

"Месники. Завершення" – постер

"Месники. Завершення" – постер

twitter / avengers

  • "Месники. Завершення";

  • "Ford проти Ferrari";

  • "Ірландець";

  • "Джокер";

  • "Одного разу ... в Голлівуді".

Кращий акторський склад в драматичному серіалі:

"Гра престолів"

"Гра престолів"

bazalizsng.ru

  • "Велика маленька брехня";

  • "Корона";

  • "Гра престолів";

  • "Розповідь служниці";

  • "Дивні дива".

Краща чоловіча роль у драматичному серіалі:

Девід Гарбор, "Дивні дива" – Гоппер

Девід Гарбор, "Дивні дива" – Гоппер

Кадр з фільму

  • Стерлінг К. Браун, "Це ми";

  • Стів Карелл, "Ранкове шоу";

  • Біллі Крудап, "Ранкове шоу";

  • Девід Гарбор, "Дивні дива";

  • Пітер Дінклейдж, "Гра престолів".

Краща жіноча роль в драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"

Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу"

Кадр з фільму

  • Дженніфер Еністон, "Ранкове шоу";

  • Хелена Бонем Картер, "Корона";

  • Олівія Колман, "Корона";

  • Джоді Комер, "Вбиваючи Єву";

  • Елізабет Мосс, "Розповідь служниці".

Кращий акторський склад в комедійному серіалі:

Серіал "Баррі"

Серіал "Баррі"

Офіційний постер

  • "Баррі";

  • "Флібег";

  • "Метод Комінскі";

  • "Дивовижна місіс Мейзел";

  • "Шіттс Крик".

Краща чоловіча роль в комедійному серіалі:

Майкл Дуглас, "Метод Комінські";

Майкл Дуглас, "Метод Комінські";

Кадр з серіалу

  • Алан Аркін, "Метод Комінські";

  • Майкл Дуглас, "Метод Комінські";

  • Білл Хейдер, "Баррі";

  • Ендрю Скотт, "Флібег";

  • Тоні Шалуб, "Дивовижна місіс Мейзел".

Краща жіноча роль у комедійному серіалі:

Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".

Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".

Кадр з серіалу

  • Алекс Борштейн, "Дивовижна місіс Мейзел";

  • Крістіна Епплгейт, "Мертвий для мене";

  • Рейчел Броснахан, "Дивовижна місіс Мейзел";

  • Кетрін О'Хара, "Шіттс Крик";

  • Фібі Уоллер-Брідж, "Флібег".

Краща чоловіча роль в телевізійному фільмі або міні-серіалі:

Джаред Гарріс, "Чорнобиль";

Джаред Гарріс, "Чорнобиль";

Кадр з серіалу

  • Джаррел Джером, "Коли вони нас побачать";

  • Джаред Гарріс, "Чорнобиль";

  • Махершала Алі, "Справжній детектив";

  • Рассел Кроу, "Найгучніший голос";

  • Сем Рокуелл, "Фоссі / Вердон".

Краща жіноча роль в телевізійному фільмі або серіалі:

Емілі Уотсон, "Чорнобиль";

Емілі Уотсон, "Чорнобиль";

Кадр з серіалу

  • Патриція Аркетт, "Удавання";

  • Тоні Коллетт, "Неймовірно";

  • Джої Кінг, "Удавання";

  • Емілі Уотсон, "Чорнобиль";

  • Мішель Вільямс, "Фоссі / Вердон".

Кращий каскадерські ансамбль в комедійному або драматичному серіалі:

"Дивні дива";

"Дивні дива";

Кадр з серіалу

  • "Гра престолів";

  • "Блиск";

  • "Дивні дива";

  • "Ходячі мерці";

  • "Хранителі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році "Американська гільдія продюсерів" назвала біографічну картину "Зелена книга" режисера Пітера Фарреллі найкращим фільмом.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тег
кіно
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