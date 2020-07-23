Названо невідомі кумедні деталі в улюблених фільмах СРСР

Радянські фільми багатьом полюбилися так, що їх переглядають десятки разів і ніяк не втомлюються від цього. Але і для таких глядачів вони можуть стати ще цікавішими, якщо звернути увагу на деякі моменти.

Від цього перегляд улюбленого кіно стане більш захопливим. Про кумедні деталі в декількох популярних картинах радянського кінематографу пише "РБК-Стиль".

Кадр із фільму "Операція "И", 1965 (style.rbc.ru)

"Операція "И", 1965

Зазначається, що новели фільму Леоніда Гайдая "Операція "И" пов'язані між собою не тільки головним героєм. Звернути увагу критики радять і на табличку на дверях бібліотеки, з якої виходить із книгами Шурик. На ній видніється графік роботи установи: з 3-х до 18 годин. В іншій новелі, яка дала назву фільму, плануючи пограбування, герої говорять:

– А ви що запитали?

– Як пройти в бібліотеку.

– О третій годині ночі?! Ідіот...

Цю деталь у фільмі автори публікації називають тонкою режисерською грою.

Кадр із фільму "Кавказька полонянка", 1967 (style.rbc.ru)

"Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", 1967

У цьому фільмі Гайдая багато вдалих знахідок були простою імпровізацією. Серед них: фрази "Капелюх зніми" і "Чий туфля?", трюк із почісуванням Нікуліним п'яти, а також сцена з уколом, коли той заліз під лежак і розгойдував шприц із боку в бік.

Кадр із фільму "Діамантова рука", 1968 (style.rbc.ru)

"Діамантова рука", 1968

Номер авто, на якому правоохоронець возить Горбункова, – 28-70 ОГО – бутафорський. Його серія відносилася до Оренбурзької області, де номери дійшли тільки до ОГЄ. Водночас 28-70 – ціна пляшки горілки в СРСР після реформи 1962 року. Підкреслюється, що так режисер із гумором відтворив у картині побутові прикмети свого часу.

Кадр із фільму "Джентльмени удачі", 1971 (style.rbc.ru)

"Джентльмени удачі", 1971

У цьому фільмі кумедною деталлю стали татуювання на тілі Трошкіна/Доцента, які періодично змінюють розташування. У сцені залякування кримінального авторитета Доцент рве на собі майку, а під час зміни плану вона зовсім зникає. Крім цього, хустки, які герої надягають для конспірації, змінюються в різних кадрах.

Кадр із фільму "Сімнадцять миттєвостей весни", 1973 (style.rbc.ru)

"Сімнадцять миттєвостей весни", 1973

Не багато фанатів цього багатосерійного фільму знають, як майстерно реквізитори ховали руки В'ячеслава Тихонова, який грав Ісаєва-Штірліца. Річ у тім, що з часів нелегкої юності в актора на тильній стороні правої руки збереглося татуювання "Слава", тому на загальних планах Штірліц зазвичай у рукавичках. Для великих планів, наприклад, за столом, знімати довелося руки асистента художника картини Фелікса Ростоцького.

Кадр із фільму "Неймовірні пригоди італійців у Росії", 1974 (style.rbc.ru)

"Неймовірні пригоди італійців у Росії", 1974

Пригодницький фільм Ельдара Рязанова вразив глядачів великою кількістю трюків, знятих, як заявив режисер, без спецефектів. Водночас унікальною стала сцена посадки літака – такого раніше в радянському кінематографі не робив ніхто. Зйомки проходили на аеродромі, злітну смугу замаскували під шосе, а на виконання складного трюку, після довгих пошуків пілота, погодився Іван Таращан. У сцені літак сідає в потоці автомобілів, за кермом деяких автомобілів із них також сиділи пілоти, які змогли б ухвалити правильні рішення в разі виходу ситуації з-під контролю.

Кадр із фільму "Службовий роман", 1977 (style.rbc.ru)

"Службовий роман", 1977

У цій картині-лідерці радянського прокату в 1978 році радять звернути увагу на те, як в одній сцені змінюється вузол краватки у Самохвалова, як із нігтів секретарки Віроньки зникає лак, який був у попередньому кадрі, або як у неї ж під час зміни плану зникає з рук велика шкіряна папка. Також у фільмі зустрічаються кумедні таблички на дверях установи: НДІ Чого, Управління зовнішніх зносин, Главкость, Головбуріння, Головшерсть.

Кадр із фільму "Москва сльозам не вірить", 1980 (style.rbc.ru)

"Москва сльозам не вірить", 1980

Тут цікавість викликає плед, яким укриваються герої на пікніку. За декілька років сюжетного часу він чомусь вперше з'явився в квартирі коханця головної героїні. Також наголошується на тому, що у чоловіка Антоніни Миколи татуювання з ім'ям дружини з'являється тільки в другій частині фільму, тобто герой її набив уже в зрілому віці.

Кадр із фільму "Любов і голуби", 1984 (style.rbc.ru)

"Любов і голуби", 1984

Перебуваючи під враженням від акторської гри і поворотів сюжету, не всі глядачі картини могли помітити, що синя краватка, в якій Василь займається в тренажерному залі, буде куплена йому Люсею пізніше. А дерево, на якому розквітають паперові квіти, з'являється в кадрі на тому місці, де раніше його не було.

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