Названо найстрашніший фільм жахів в історії

Британські вчені з компанії Broadbandchoices провели дослідження, за результатами якого назвали найстрашніший фільм жахів в історії. Так, ним стала кінокартина "Сіністер" режисера Скотта Дерріксона, знята у 2012 році.

Про це повідомив журнал Forbes з посиланням на дослідження. За словами інсайдерів, експерти відібрали картини в жанрі хоррор з найвищими оцінками на різних майданчиках і показували їх учасникам експерименту, вимірюючи під час перегляду їхнє серцебиття. При перегляді фільму "Сіністер" пульс у випробовуваних підіймався до 86 ударів у хвилину. Це на третину вище середнього показника.

Кадр з фільму "Сіністер" kinopoisk.ru

На другому місці опинилася картина режисера Джеймса Вана "Астрал" 2010 року, на деяких сценах пульс глядачів підіймався до 133 ударів у хвилину. Замикає трійку найстрашніших фільмів жахів – "Закляття", зняте у 2013 році тим же Джеймсом Ваном. Під час його перегляду серця учасників експерименту билися зі швидкістю 85 ударів у хвилину.

Кадр з фільму "Астрал" film.ru

Кадр з фільму "Закляття" igromania.ru

У рейтинг також увійшли друга частина "Закляття", "Реінкарнація", "Паранормальне явище", "Бабадук", "Воно", "Спуск", "Візит".

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