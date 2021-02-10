Названо найпопулярнішу серію серіалу в історії Netflix

Фінальна серія популярного серіалу "Хід королеви", який транслювався на стримінговій платформі Netflix, виявився найбільш рейтинговим епізодом в історії сервісу.

Так, рейтинг серії склав 9,4 балів. На другому місці опинилася стрічка "Я ніколи не...", яка набрала 8,9 балів. Про це повідомляє видання NME.

Крім того, друга серія серіалу "Хід королеви" посіла третє місце в рейтингу, набравши 8,8 балів.

Відзначимо, що раніше серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім мінісеріалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.

Прем'єра картини відбулася 23 жовтня 2020 року. В основі шоу однойменний роман Уолтера Тевіс 1983 року. За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи й сумніви наркотиками та алкоголем.

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