Названо найпопулярніший серіал від Netflix: що про нього відомо

Серіал "Сестра Ретчед" (Ratched) за книгою Кена Кізі "Пролітаючи над гніздом зозулі" став найпопулярнішим на стрімінговій платформі Netflix серед оригінальних проєктів, які презентували в 2020 році.

За 28 днів від прем’єри американську драму переглянули 48 млн користувачів, повідомили представники компанії у Twitter (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Події серіалу відбуваються у 1947 році. За сюжетом, медсестра Ретчед після подій Другої світової війни влаштувалась працювати у психлікарню, де проводили експерименти над пацієнтами. Згодом медсестра перетворюється на жорстоку людину та отримує задоволення від страждань пацієнтів.

Головну роль в драмі зіграла актриса Сара Полсон, яка також знялася в серіалах "Американська історія жахів" та "Відчайдушні домогосподарки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй у цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити.