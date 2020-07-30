Названо найкращий серіал століття

"Гра престолів" названа найкращим серіалом 21 століття. Такі результати показало глядацьке голосування на британському розважальному порталі Digital Spy.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, користувачам було запропоновано вибрати своїх фаворитів зі списку 150 телешоу. До участі були відібрані тільки серіали, які почали виходити після 2000 року.

"Гра престолів" стала найкращим серіалом 21 століття (фото – 112.ua)

На другому місці опинився серіал "Дуже дивні справи", а замкнув трійку "Доктор Хто".

Серіал "Дуже дивні справи" (фото – dailymail.co.uk)

В першу десятку найкращих шоу також були включені такі проєкти, як "Шерлок", "У всі тяжкі", "Найкращий пекар Британії", "Вбиваючи Єву", "Гевін і Стейсі", "За своїми службовими обов'язками" і "Чорнобиль".

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