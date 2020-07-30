Названо найкращий серіал століття

Юля Ухіна Кіно 11:42, 30.07.2020 Оновлено: 11:47, 30.07.2020

"Гра престолів" названа найкращим серіалом 21 століття. Такі результати показало глядацьке голосування на британському розважальному порталі Digital Spy.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, користувачам було запропоновано вибрати своїх фаворитів зі списку 150 телешоу. До участі були відібрані тільки серіали, які почали виходити після 2000 року.

"Гра престолів" стала найкращим серіалом 21 століття (фото – 112.ua)

На другому місці опинився серіал "Дуже дивні справи", а замкнув трійку "Доктор Хто".

Серіал "Дуже дивні справи" (фото – dailymail.co.uk)

В першу десятку найкращих шоу також були включені такі проєкти, як "Шерлок", "У всі тяжкі", "Найкращий пекар Британії", "Вбиваючи Єву", "Гевін і Стейсі", "За своїми службовими обов'язками" і "Чорнобиль".

Як повідомляв OBOZREVATEL, кінокартина "Геть" режисера Джордана Пила стала лідером рейтингу найкращих фільмів жахів останнього десятиліття.

Коментувати
Кіно

Дивіться також

АТОвець звинуватив одеських копів у побитті: копали ногами, засипали в рот бички

Житель Тернопільщини втретє захворів на COVID-19

Зеленський пообіцяв українцям побудувати мультилікарні, де "буде все"

Режим перемир'я на Донбасі: терористи вчергове відкрили вогонь

Разумков розповів, як Зеленський змінився за рік президентства